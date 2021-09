Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane: "Esto nos hará más fuertes, se lo debemos a los niños de esta tierra"

Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, una de las áreas más afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma (Canarias). Señala que este volcán es "caprichoso" y cree que "no se pueden hacer previsiones". "Tenemos que ser precavidos y no generar expectativas que después no se puedan cumplir", apunta.

La alcaldesa mantiene que la situación se ha agravado desde que la lava del volcán comenzara a meterse en el barrio de Todoque a una velocidad terrible. Su miedo es que la lava alcance las otras ramificaciones del sur y el alcance que pueda tener.

Está convencida de que esta catástrofe les hará más fuertes y reconstruirán el barrio de Todoque, arrasado por la lava. "Se lo debemos a los niños de esta tierra que tienen que seguir creyendo que les espera un futuro esperanzador. Pide y desea que la lava no siga avanzando en esa colada sur porque seguiría haciendo más daño y se encuentra a la espera de ver qué pasa en los próximos días y horas.

Confirma que el volcán no avanza en este momento tan rápidamente como al inicio, sino lentamente. "Solo nos queda esperar porque es un volcán caprichoso y muy maleducado".

Cree que es complicado que se salve la carretera de la costa ya que se encuentra en este momento a tan solo 300 metros de las coladas de lava. Perder esta carretera dejaría incomunicados los barrios del litoral y la zona productiva de plátano de los Llanos de Aridane. los agricultores tardarían 2 horas y media de camino cuando antes lo hacían en media hora.

