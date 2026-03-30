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Divorciados bajo el mismo techo

Dolores se divorció de su pareja, pero sigue conviviendo con él: "Es imposible que cada uno viva por su lado. Buscar piso es una batalla diaria"

Los divorcios han descendido un 11,7% en el último año, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.

Imagen de Dolores

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Más de 200 matrimonios deciden separarse diariamente en España. Esta cifra parece alta, pero supone una caída considerable: según los últimos datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las demandas por disolución matrimonial ha descendido un 11,7% en el último año.

"Vivimos juntos porque es imposible que cada uno viva por su lado"

Son varios los expertos que señalan que esa bajada en los divorcios no es casualidad y es que, hay parejas que siguen juntas por el hecho de que no pueden pagar dos viviendas a la vez. A Dolores se le rompió el amor, pero la economía la obliga a quedarse: "Fuimos pareja durante 17 años y vivimos juntos porque es imposible que cada uno viva por su lado".

Asimismo, asegura que viven juntos desde "diciembre del pasado año" y lo decidieron así porque "es una batalla diaria buscar viviendas". Además, detalla que "la convivencia entre ellos es buena" y por ahora, su expareja "paga casi todos" los gastos.

Dolores ha afirmado que "cobra una pensión de 900 euros" y por tanto, "no hay viviendas para que ella pueda acceder" por todos los requisitos que piden para comenzar a vivir en un nuevo hogar como "tres meses de fianza" o "un mes por adelantado".

Antes de llegar a esta situación, Dolores ni se la imaginaba y detalla que "no planeas esto cuando tienes pareja", pero son "las circunstancias de la vida". Asimismo, Dolores sigue soñando "con su independencia y tener su propio espacio".

"La atadura no son los anillos, es la hipoteca"

A Juan Soto Ivars, periodista de ABC, la situación de Dolores le "parece lógica", teniendo en cuenta que en "España el mercado de la vivienda está como está".

Por otro lado, Iñako Díaz Guerra cree que ahora "la atadura no son los anillos, es la hipoteca". Detalla que en el momento en el que "te metes en el alquiler, es difícil salirte de ahí".

Para Ana Iris Simón, "separarse es un privilegio de clase" y "las ayudas de familias separadas siguen siendo las mismas". Ha detallado que, como hija de padres separados, sabe que "cuando eres de clase obrera y te separas, empiezas a ser pobre".

Todo esto está haciendo crecer un fenómeno silencioso: parejas que conviven bajo el mismo techo, pero con vidas separadas.

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