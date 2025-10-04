Yolanda, la prueba del auge de los divorcios: "He tenido tres divorcios, ahora es más fácil que antes"

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dejan un panorama insólito: 44 de cada 100 bodas terminan en divorcio, un dato sin precedentes que nos hace plantearnos por qué las relaciones se acaban más que nunca.

Yolanda es la prueba viviente de este dato. Esta se ha divorciado tres veces y asegura que ahora es mucho más fácil hacerlo y está más aceptado.

Según nos cuenta, el papeleo del divorcio no le resultó difícil y, una vez que había superado el primero, el resto le parecieron mucho más sencillos. "Yo he tenido la facilidad de que tenía separación de bienes, no había que repartir", advierte.

A día de hoy, Yolanda está orgullosa de haber tomado la decisión y anima a no tener miedo: "Todos tenemos derecho a que nos vaya mal". ¡No te pierdas su historia en el vídeo!