Huelga de médicos en España: fechas, demandas y como afecta a los pacientes

Bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y facultativo', miles de médicos procedentes de varios lugares de España, se desplazaron a Madrid para manifestar por un estatuto propio e independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sin embargo, el lunes hay convocada una huelga, donde los facultativos pararán varias semanas en los próximos meses. En torno a 30.000 médicos están llamados al parto, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos. Reclaman que el tiempo de guardias se compute como tiempo trabajado para la jubilación, garantizando una retribución superior conlleve a una conciliación familiar,.

Además de querer acabar con limitaciones injustas y desigualdad salarial por trabajo, así como eliminar traslados y asignaciones de manera arbitraria que los lleva a vivir situaciones injustas y desiguales respecto a otras categorías profesionales. Al igual que exigen una diferencia de los grupos profesionales según su formación y responsabilidad.

"Somos los únicos trabajadores de toda España a los que no se garantiza el descanso ni la conciliación familiar, y los únicos a los que se puede obligar a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria", denuncia el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Días exactos huelga

Están convocadas para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Los sindicatos que han convocado el paro, Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA, instan al Congreso a rechazar la nueva ley del estatuto marco pactado con Sanidad.

¿Me afecta?

Aunque se tienen que mantener unos servicios mínimos cuando hay huelga, el paro puede afectar bastante a la atención sanitaria, sobre todo porque las urgencias en hospitales ya están muy llenos. Para evitar riesgos, las comunidades autónomas han tomado algunas medidas, como obligar al uso de mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias de mayores.

Durante la huelga, se garantiza la misma atención que un domingo o festivo, incluyendo urgencias, pruebas y tratamientos importantes. Es decir, los pacientes graves o quienes necesiten atención inmediata seguirán siendo atendidos. Sin embargo, las citas normales, revisiones y tratamientos que no sean urgentes podrían retrasarse.

En los centros de salud con SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), el servicio de urgencias seguirá funcionando de forma normal, sin tener que añadir más personal. En los centros sin SUAP, habrá un médico encargado solo de atender urgencias durante el horario habitual. Así se garantiza la atención de los casos más serios, aunque no habrá consultas para otros motivos.

En los hospitales, las urgencias estarán cubiertas como en un fin de semana o festivo. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) permitirá aumentar hasta un 50% el número de médicos si hay suficientes Médicos Residentes (MIR) disponibles. Si una unidad tiene menos de tres residentes, no se añadirá más personal.

