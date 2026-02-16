Los médicos exigen un estatuto propio. Este lunes, arranca una semana de protestas convocada por seis sindicatos. Protestan contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. Manu Sánchez aborda la situación en las Noticias de la Mañana de la mano de Ángela Hernández, portavoz del sindicato médico Amyts, quien se muestra tajante asegurando que "el ministerio ha decidido no escucharnos".

Atendiendo a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien señala en una entrevista en 'El País' que "las reivindicaciones que quedan vivas son abstractas y se pueden vehiculizar de otra manera que no sea a través de una huelga", Hernández precisa que "no son nada abstractas", pues "queremos una jornada como la de los demás".

En esa reivindicación, entra "dejar de tener una jornada como la actual de 48 horas a la semana junto con las guardias, que en su proyecto, el que ha aprobado con los otros sindicatos que no representan a médicos y facultativos, pasa a 45 horas". "Creo que no tenemos que sentirnos agradecidos por tener una jornada que es muy superior a la que se hace en Sanidad que es de 37 horas y media o de 35 en algunas comunidades", señala.

Por otro lado, esta el asunto de la "clasificación", señala, pues "en la clasificación no han tenido en cuenta la responsabilidad y hace que ocupemos el mismo puesto de clasificación categorías diferentes", lo que "va encaminado a desdibujar competencias para sustituir a los médicos por otras categorías más baratas".

La portavoz del sindicato señala que "todo esto nos afecta sobre todo como pacientes y, por eso, no estamos dispuestos a que vaya empeorando la calidad del Sistema Nacional de Salud"

"Hemos llegado a la huelga sin una sola reunión"

Ángela Hernández explica que "hoy es un día triste" debido a que "hemos llegado a la huelga sin una sola reunión ni un intento por detenerla por parte del ministerio". En cuanto a esto, piden "disculpas a los pacientes que se vean afectados, que va a ser en el caso de patologías más frecuentes o menos complejas".

