Los médicos arrancan su primera semana de huelga, estas son sus exigencias

La manifestación de Madrid el pasado sábado fue solo el aperitivo. Hoy arranca una semana intensa de protestas de los médicos que exigen un estatuto propio.

Seis sindicatos convocan esta huelga que protesta contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, y que este lunes da el pistoletazo de salida, pero se prolongará durante una semana hasta el mes de junio. Avisan de que no van a parar hasta conseguir ese marco propio de regulación.

El pasado sábado hasta 5.000 personas marcharon por la capital con estas exigencias. una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García. "Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos", señaló Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

El pasado 26 de enero Sanidad acordó con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF una propuesta de reforma del estatuto marco. Los médicos la rechazan, entre sus exigencias están:

Estatuto propio para la profesión médica independiente del resto del personal del SNS

para la profesión médica independiente del resto del personal del SNS Clasificación profesional singular, crear una nueva categoría A1

crear una nueva categoría A1 Jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables. Todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida

en horario de mañana en días laborables. Todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida Sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial

voluntaria total o parcial Prohibición de la movilidad forzosa

Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial. Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

