Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Pedro Sánchez

Sánchez cierra filas con Zapatero: "Cuenta con mi respaldo, empatía y el apoyo del PSOE"

El presidente del Gobierno expresa su "respaldo, empatía y apoyo" al expresidente y asegura que el PSOE mantiene su confianza en su inocencia tras la decisión del juez Calama.

Pedro Sánchez a su llegada a Bruselas

Pedro Sánchez a su llegada a Bruselas EFE

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Pedro Sánchez ha salido en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara imputar a sus dos hijas y a su secretaria en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

El presidente del Gobierno ha asegurado que el expresidente mantiene "el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista", y ha insistido en la confianza del PSOE en su inocencia.

Sánchez ha realizado estas declaraciones a su llegada a la cumbre europea que se celebra en Bruselas, apenas unas horas después de conocerse la decisión judicial que amplía la investigación al entorno familiar y profesional del exjefe del Ejecutivo.

"Confiamos en su inocencia"

El jefe del Ejecutivo ha recordado el comunicado difundido por Zapatero tras conocerse su situación judicial y ha respaldado el contenido del mismo. "El presidente Zapatero emitió en su comunicado en el que dijo dos tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Proclamó su inocencia, respeto a la justicia y confianza en su inocencia", ha señalado.

Además, Sánchez ha reiterado que "la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata, confiamos en su inocencia". Además, ha mostrado su apoyo personal al expresidente y a sus familiares tras la decisión adoptada por el magistrado. "Empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas", ha afirmado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Feijóo, sobre Zapatero: "Quien ha blanqueado una dictadura también puede blanquear capitales"

Alberto Núñez Feijóo pretende devolver "la decencia" a la política si llega al Gobierno de España

Publicidad

España

Pedro Sánchez a su llegada a Bruselas

Sánchez cierra filas con Zapatero: "Cuenta con mi respaldo, empatía y el apoyo del PSOE"

Borja Sémper

Sémper, tras la imputación de las hijas de Zapatero: "Los indicios ya alcanzan a su entorno familiar y profesional"

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz

Un reloj dorado de esmeraldas: el único regalo que declaró Zapatero de su reunión con el rey de Arabia Saudí en 2007

Imagen de una de las hijas de Zapatero, a su salida de la sede de Whathefav tras el registro policial
Caso Plus Ultra

El juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró
José Luis Rodríguez Zapatero

El PSOE pide respetar los "tiempos" de Zapatero para explicar "la cuestión de las joyas"

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo
MOCIÓN DE CENSURA

El PP lleva al Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a la votación para un adelanto electoral

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que presentarán este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja.

Imagen del magistrado Joaquim Bosch
Caso Plus Ultra

Joaquim Bosch analiza los avances del caso Plus Ultra tras la declaración de Zapatero: "Habrá nuevas actuaciones judiciales"

Durante más de tres horas, el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero declaró como investigado ante el juez Calama. Para el magistrado de la Audiencia Nacional, Zapatero "no ha disipado los indicios de criminalidad".

Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional

El juez Calama rechaza imponer medidas cautelares a Zapatero tras negar haber influido en el rescate de Plus Ultra y no declarar sobre las joyas

Alberto Núñez Feijóo pretende devolver "la decencia" a la política si llega al Gobierno de España

Feijóo, sobre Zapatero: "Quien ha blanqueado una dictadura también puede blanquear capitales"

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre la declaración de Zapatero: "No se puede decir que haya tenido mucho éxito en esta primera oportunidad"

Publicidad