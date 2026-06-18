Sánchez cierra filas con Zapatero: "Cuenta con mi respaldo, empatía y el apoyo del PSOE"

Pedro Sánchez ha salido en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara imputar a sus dos hijas y a su secretaria en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

El presidente del Gobierno ha asegurado que el expresidente mantiene "el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista", y ha insistido en la confianza del PSOE en su inocencia.

Sánchez ha realizado estas declaraciones a su llegada a la cumbre europea que se celebra en Bruselas, apenas unas horas después de conocerse la decisión judicial que amplía la investigación al entorno familiar y profesional del exjefe del Ejecutivo.

"Confiamos en su inocencia"

El jefe del Ejecutivo ha recordado el comunicado difundido por Zapatero tras conocerse su situación judicial y ha respaldado el contenido del mismo. "El presidente Zapatero emitió en su comunicado en el que dijo dos tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Proclamó su inocencia, respeto a la justicia y confianza en su inocencia", ha señalado.

Además, Sánchez ha reiterado que "la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata, confiamos en su inocencia". Además, ha mostrado su apoyo personal al expresidente y a sus familiares tras la decisión adoptada por el magistrado. "Empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas", ha afirmado.

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