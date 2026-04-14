El director de 'El Mundo' Joaquín Manso, sobre la imputación de Begoña Gómez: "Se han destinado recursos que de otra manera no hubieran existido"

El periodista Arsenio Escolar ha analizado en Espejo Público la imputación de Begoña Gómez por 4 delitos junto a su asesora María Cristina Álvarez. Escolar cree que la reacción de Sánchez, desde China, ha sido prudente. El presidente del Gobierno ha declarado que "la justicia tiene que hacer justicia y el tiempo pondrá todo en su sitio". El auto del juez Peinado le parece un disparate. "Estar dos años para llegar a las conclusiones de un delito de corrupción para su patrimonio personal cuando no se ve en ningún informe que el patrimonio haya crecido... y un delito de apropiación indebida cuando no se sabe qué ha robado... Un software gratuito. Es todo incomprensible. Las acusaciones están basadas en unas conjeturas sin ningún tipo de soporte indiciario".

El director del diario 'El Mundo' Joaquín Manso cree que Sánchez ha tenido suerte con la figura del juez instructor porque es "una figura razonablemente extravagante". "Eso ha permitido que el discurso político encapsule el caso en un comportamiento estrafalario del juez cuando no lo es".

Mantiene además que en los próximos días la Audiencia de Madrid tiene que resolver una resolución anterior del juez "que no tiene el mismo alcance procesal pero sí un contenido parecido". Sostiene que en ese momento se podrá anticipar el futuro judicial de Begoña.

"Hasta ahora la sala ha venido corrigiendo al juez pero respaldándole en la calificación iniciaria contra un tráfico de influencias". Para Manso, que haya juicio supone de por sí una anomalía histórica que merece un análisis político.

"Se han destinado recursos públicos a desarrollar una cátedra que de otra manera no hubiera existido"

Manso considera que es difícil creer que Google, Indra y Telefónica dediquen "tiempo, esfuerzo y talento" de sus trabajadores en desarrollar un software si Begoña Gómez no se hubiese prevalido de su condición de esposa de Sánchez. Del mismo modo que compañías que actúan en sectores regulados como pueden ser los seguros o la banca hubiesen destinado fondos públicos a promocionar esta cátedra si no se tratara de la esposa de Sánchez. "Se han destinado recursos públicos a desarrollar una cátedra que de otra manera no habría existido".

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