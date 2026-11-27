Joseba Arguiñano ha recibido en su cocina a Toscana Viar, nutricionista de la selección española. Juntos, han preparado un delicioso poke bowl de quinoa, conejo, aguacate y mango, haciendo honor a la importancia de la buena alimentación. ¿Quieres aprender esta receta? Toma nota de cada paso.

Ingredientes (2 p.)

45 g de quinoa

4 lomos de conejo

1 aguacate

1 mango maduro

2 huevos

3 hojas de col kale

8 tomates cherry

1 cucharada de mezcla de frutos secos tostados

1 diente de ajo

45 ml de mirín

4 ml de vinagre de arroz

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil

Elaboración

Lava bien la quinoa. Calienta agua (el doble de agua que de quinoa) con sal en una cazuela pequeña. Cuando empiece a hervir, introduce la quinoa y deja que se cocine durante 10-12 minutos, hasta que se rompa el grano. Escúrrela y añade el mirín y el vinagre de arroz. Mezcla suavemente y reserva.

Pon agua con sal en un cazo. Cuando hierva, introduce los huevos y deja que se cocinen durante 8-10 minutos. Pásalos a un bol con agua fría, pélalos y córtalos por la mitad.

Retira el tronco del kale y trocea las hojas. Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica finamente el ajo y sofríelo. Introduce las hojas de kale troceadas y saltéalas durante 4-5 minutos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta los lomos de conejo y cocínalos durante 3-4 minutos por cada lado. Córtalos en láminas finas.

Pela y corta el aguacate y el mango en dados y los tomates cherrys por la mitad.

Reparte la quinoa en dos boles. Agrega el huevo cocido, los tomates cherry, el mango, el aguacate, el conejo, el kale y los frutos secos. Aliña con aceite. Decora con perejil.

Consejo

Antes de cocinar la quinoa, lávala siempre hasta que el agua salga limpia, para eliminar la saponina, una capa natural que le da un sabor amargo.