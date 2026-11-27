El debate a cuatro dejó varias anécdotas e intervenciones destacables de cada uno de los candidatos. Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau mostraron actitudes bastante diferentes, aunque la separación entre los bloques de derecha e izquierda se hizo evidente durante el encuentro.

Un "mejor" Sánchez que en el cara a cara

"Ha sido un debate muy interesante porque se ha dado la vuelta al cara a cara". Así valora el experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero el último encuentro entre los candidatos. En el anterior, considera que el ganador fue Feijóo, pero en este último su valoración es distinta: "No ha habido goleadas, pero sí que ha estado mejor Pedro Sánchez".

El experto cree que, a diferencia del tono moderado que empleó Sánchez en el cara a cara, esta vez "acertó" al mostrarse más combativo. "Se le vio activo y vivo y su gestualidad de manos acompañaba muy bien el discurso. Eso transmite que la persona está convencida de lo que está hablando", añadía.

Los momentos más negativos de Feijóo y Abascal

En este análisis también se detenía en el "calladita" que Feijóo dirigió a Ada Colau y que, horas después del debate, sigue dando mucho que hablar. Martín Ovejero cree que este momento puede pasar factura al líder popular, especialmente porque tuvo tiempo para aclarar lo ocurrido. A su juicio, Feijóo debería haber aprovechado alguna de sus intervenciones dirigidas a Sánchez para utilizar él mismo este término y explicar por qué lo había empleado. Sin embargo, la aclaración no llegó hasta su comparecencia en la sede de Génova.

En su valoración individual también analizaba al líder de Vox, Santiago Abascal. Lo vio como "un opositor" que llevaba el discurso "muy aprendido". Considera que estuvo "muy bien" y destaca dos momentos: cuando sacó un folio al aire sin que le temblara el pulso y cuando mostró un libro con letras en árabe, un gesto que, a su parecer, reforzaba su mensaje. Sin embargo, Martín Ovejero considera que Abascal flaqueó más durante las réplicas, cuando, según el experto, "se salía del guion". "No estaba tan activo y eficaz", resumía sobre estas intervenciones.

El "nerviosismo" de Ada Colau

"Es la que más lo ha vivido". Así culminaba su análisis individual al centrarse en la candidata de Frente Amplio. Desde su perspectiva, las emociones de Ada Colau "eran muy claras" en su rostro. Como ejemplo, señalaba el momento en el que Abascal llamó "buitre" a Pedro Sánchez. "La verdadera defensa se la hace Colau, que está más enfadada incluso que Pedro Sánchez", explicaba, al considerar que esta reacción reforzaba el mensaje de la candidata.

No obstante, también encontraba un aspecto negativo en su intervención: "Lo nerviosa que estaba". Para justificarlo, destacaba dos detalles de su lenguaje corporal. Por un lado, el hecho de que se agarrara las manos y, por otro, el balanceo corporal que mantuvo en numerosas ocasiones.

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