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Cultura

OPERACIÓN GUARDIA CIVIL

Detenidas tres personas por hurtos con el método de la "siembra"

La cuantía aproximada de lo sustraído asciende a los 22.000 euros aproximadamente

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Tres detenidos y otras tres personas investigadas por delitos de hurto, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Se ha logrado recuperar 3.300 euros en efectivo, cuatro móviles y dos tarjetas bancarias 10 de mayo de 2026.

Método de la siembra

Este método consiste en distraer a las víctimas, generalmente en estacionamientos públicos, para proceder al robo de sus pertenencias personales dentro de sus vehículos.

Actuaban en Tres Cantos, Madrid

Esta organización actuaba en grupo de tres personas con un claro reparto de funciones de captación, distracción y ejecución del hurto. Además, los investigados no operaban siempre con idéntica composición, sino que rotaban de componentes, turnándose entre sí para dificultar el seguimiento policial. Para la comisión de dicho hecho delictivo utilizaban vehículos de alquiler contratados mediante la aportación de documentación falsa. Sustraían principalmente teléfonos móviles y tarjetas bancarias con las que de forma inmediata se trasladaban a entidades bancarias para la extracción de efectivo, llegando a extraer alrededor de 15.800 euros.

Consejos

Para evitar hurtos de este tipo, la Guardia Civil aconseja no dejar en el interior del vehículo objetos de valor a la vista -móviles, bolsos, ordenadores- y cerrar siempre puertas y ventanillas. En el caso de que nos sustraigan la documentación, el móvil o las tarjetas de crédito, se recomienda denunciar lo antes posible en dependencias policiales y bloquear el móvil y la tarjeta a través de la compañía de teléfono y la entidad bancaria correspondientes.

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