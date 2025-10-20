Antena 3 LogoAntena3
Fans de La Oreja de Van Gogh en contra del regreso de Amaia Montero: "Ella ya tuvo su momento, para mí ha sido un complot"

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha revolucionado el panorama musical español. Sin embargo, los fans del grupo se dividen tras salir a la venta las entradas de la gira. Algunos, se declaran en contra del cambio de rumbo que ha tomado el grupo.

La Oreja de Van Gogh

La esperada vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido recibida con entusiasmo por buena parte del público, aunque también ha despertado críticas y cierta controversia entre los seguidores más fieles del grupo. Muchos celebran el regreso de la voz que marcó una época, mientras otros lamentan los cambios internos y la forma en la que se ha anunciado.

Hoy mismo salían a la venta las entradas de la gira, que han puesto en pie de guerra a gran parte de los fans. Algunos han criticado el trato que se le ha dado a Leire Martínez y se han negado a acudir al concierto del grupo de su infancia.

Lorena es fan de La Oreja de Van Gogh desde el principio y ha ido a muchos conciertos. Sin embargo, se niega a acudir a esta nueva gira porque para ella, "La Oreja de Van Gogh es Leire". "Amaia ya tuvo su momento", señala, "para mí ha sido un complot porque ya se sabía desde hace un año".

El regreso de Amaia Montero sigue generando expectación. ¿Se pronunciará Leire acerca de esta gira? ¿Cantará Amaia las canciones de su sucesora?

