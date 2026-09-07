¿Tendrá normalidad la princesa Leonor en la universidad?: "Lo dudo mucho. Es muy difícil convivir con alguien que tiene su rango"

La princesa Leonor cruzaba esta mañana por primera vez las puertas de la que va a ser su universidad durante los próximos 4 años. La Universidad Carlos III de Madrid, ubicada en Getafe, la ha recibido por todo lo alto. Esto ha sido motivo de debate, pues hay quien es más optimista y cree que realmente podría tener normalidad durante su etapa universitaria, pero hay quien es consciente de que esto no se puede llegar a dar tan fácilmente.

El periodista Ángel Antonio Herrera es de los que no pone la mano en el fuego por la normalidad de la princesa. Asegura que, pese a que ese sea el deseo popular, es una situación demasiado idílica. "A mí me han contado que van a intentar darle normalidad, pero yo dudo mucho que tenga normalidad. Aquí titulamos como hay que hacerlo, es decir, que va a ser una más, pero realmente es mas un deseo que la realidad misma".

"Es la llegada de una estrella a la universidad"

Como muy bien lo ha definido Herrera, se trata de "la llegada de una estrella a la universidad" y aunque suene lioso, "no es una más, sino una más que no es una más". Aunque sea complicado de entender, todos hemos comprendido a lo que se refiere el periodista. Es más, asegura que "es muy difícil convivir con alguien que tiene su rango".

El periodista observa que si existe algún intento de normalidad va a ser por parte de la misma princesa. "Fundamentalmente, yo creo que la normalidad vendrá por parte de ella. Su actitud es muy buena en general", sostiene.

Sin embargo, según Herrera, esta actitud podría tener una doble vertiente, ya que ser "tan buena" en todo puede generar un sentimiento aún mayor de estar con una estrella. "La actitud con la popularidad que tiene y además el prestigio... es una chica que ha logrado una preparación exhaustiva muy bien llevada y es que es inviable", concluye.

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