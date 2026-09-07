Polémica por la ubicación de la estatua de Tony Leblanc: "Está lleno de litronas, hacen unas juergas tremendas"

Tony Leblanc fue el rey de la comedia española durante muchos años. Participó en más de 150 películas y su rostro fue uno de los más conocidos del cine español. Sin embargo, aún no tiene una estatua que le rinda homenaje.

La estatua del humorista está prevista desde hace años, pero parece que nunca llega a hacerse realidad. Una situación que también se ha repetido en casos como el de Chiquito de la Calzada o Mari Carmen y sus Muñecos.

En el caso de la estatua de Tony Leblanc, parece que el lugar donde en un principio iba a estar ubicado ha sufrido un cambio. Pese a que iba a instalarse en la Plaza de la Platería de Martínez, finalmente parece que se instalará en el Pasaje de Tony Leblanc en Madrid.

"Fíjate cómo está", advierte Tony Antonio, presidente de la Asociación del Humorismo Español, "lleno de litronas, hay unas juergas tremendas". Tanto la Asociación como la familia de Leblanc han expresado su desacuerdo con que la estatua del humorista se sitúe en esta nueva ubicación. ¿Lograrán cambiar la ubicación de la estatua de Tony Leblanc?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas