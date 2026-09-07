El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española advierte: "Agredir a un militar está saliendo gratis"

Más de un mes después de la entrada masiva a Ceuta, los militares presentes en la ciudad, están desbordados, los continuos ataques y agresiones por parte de migrantes ha hecho que el propio presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, pide que "sean reconocidos como una profesión de riesgo"

Desde la asociación, han comunicado una nueva agresión de más de 22 migrantes, tras apedrear a militares y guardias civiles producida este sábado 5 de septiembre en la zona de la playa del Trampolín. Los 21 migrantes de origen marroquí, tras ser identificados por la Guardia Civil han vuelto voluntariamente a Marruecos.

Agresiones a los militares en Ceuta

El propio Marco Antonio Gómez advierte de lo que está ocurriendo en Ceuta con los militares, "están muy preocupados" e ironiza que agredir a militares parece una "competición olímpica", "agredir a militares está saliendo gratis". "Día a día damos la cara por Ceuta y por España", apostilla Gómez.

También, confirma que el propio ministerio no les informa de lo que está ocurriendo y advierte: "¿tenemos que ver a un militar fallecido para que seamos una profesión de riesgo?"

Cuando muera alguno, "le entregarán una medalla a su familia y un título, dirán que fue un gran profesional y listo". "Necesitamos ser agentes de la autoridad, que tocar a un militar sea igual que tocar a un guardia civil o a un policía nacional", reclama Gómez.

El presidente de la asociación explica lo que sienten los militares, "están observados día tras día por los migrantes, saben donde están y que hacen". "No somos robots, somos personas y pedimos dignidad para hacer nuestro trabajo al 100%.

Este martes empiezan los colegios en Ceuta

El martes 8 está previsto el inicio del curso académico en Ceuta, aunque asociaciones de padres y estudiantes ya han expresado absentismo de cara a los primeros días en clase. Además, coincidiendo con la vuelta a las aulas, la ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a la ciudad autónoma.

La Junta Local de Seguridad ceutí estableció un plan de seguridad para garantizar a las familias que sus hijos asistan a los centros educativos de forma segura. Por su parte, el ministerio de Educación anunció que va a incorporar en los colegios "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico".

"Los militares no paran de darle vueltas a la cabeza". "¿Quién se imagina a un padre o madre con un fusil en la puerta de un colegio mientras le ve su hijo?, eso se va a quedar en la retina de los niños", exclama Gómez.

Finalmente, el presidente reclama que alguien tiene que poner cara la cara a lo que está ocurriendo. "¿Qué va a pasar con los militares?, no somos suficientes, llevamos días pidiendo relevos adecuados, hace falta más personal y más medios", finaliza Gómez.

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