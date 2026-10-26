El portavoz de USPAC alerta de los disturbios en Barcelona: "Es posible que se extienda a toda la península, estamos muy preocupados"

Unas 128 personas, han sido detenidas durante los graves disturbios registrados en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos este domingo. De las personas arrestadas, hay 122 hombres y 6 mujeres, y sólo dos de ellos tenían antecedentes. Todos ellos han sido detenidos por desórdenes públicos. Además, 15 policías han resultado heridos.

Los incidentes comenzaron durante una concentración no autorizada convocada a través de las redes sociales en la plaza de Cataluña, y se extendieron por las calles cercanas. Albert Palacio, portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica ha respondido a la pregunta de si conocían esta convocatoria.

"Correcto, se podía prever, la conocíamos, visto lo que ha sucedido en Francia e Italia, podría pasar en Barcelona, siempre es en Barcelona, estamos muy cansados", explica.

¿Por qué siempre en Barcelona?

"Por la historia, hay más permisividad, han saqueado 25 comercios y más de 30 incendios en la zona de la plaza de Cataluña", explica el portavoz. Albert Palacio detalla que su preocupación son los ataques de los propios partidos políticos: "Lo que tenían que hacer es unirse y buscar una solución, es posible que pase en el resto de la península".

Desde USPAC, continúan investigando quien puede haber estado detrás de estas plataformas que han alentado a los disturbios: "Es inaudito que comercios tuviesen que cerrar con los clientes dentro para que no saqueasen, son simplemente delincuentes que quisieron imitar lo que vieron en Italia y Francia".

Sobre las palabras de Illa

El propio Salvador Illa, dijo en rueda de prensa que los menores detenidos por los disturbios, si no pueden pagar por lo ocurrido, lo harán sus padres. El propio portavoz se mostraba incrédulo tras las palabras de Illa: "Antes de hacer estas cosas de cara a la galería, tendrían que ver que ha fallado para que haya menores detenidos de 14 años. ¿Sabéis cuantos han entrado en prisión? Ninguno.

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