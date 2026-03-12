David Alandete: "Esta guerra está resultando más dura de lo que pensaba Donald Trump y está perdiendo mucha popularidad"

David Alandete es periodista y trabaja como corresponsal de ABC en Washington. La última vez que preguntó a Donald Trump el presidente de EEUU quiso saber de dónde era. Después de reiterar su amenaza de cortar las relaciones comerciales con España, Trump afirmaba que la gente de España era "maravillosa". "Como tú", le espetaba al presidente.

Cuenta Alandete que Trump tiene muy buena opinión de España porque quiso hacer negocios con Seve Ballesteros para construir campos de golfo y guarda un gran recuerdo de aquellos viajes. "Sobre España tiene la mejor opinión pero los líderes que hay ahora no le caen muy bien. Al contrario que Mariano Rajoy que tenía muy buena sintonía con él", sostiene el periodista.

"Trump no está en su mejor momento de popularidad interna"

En los últimos tiempos Trump responde a las preguntas de los periodistas antes de subirse al avión, en medio del ruido. Señala Alandete que Trump ha intensificado sus atenciones con los medios porque no está en el mejor momento de popularidad interno y la guerra ha resultado más dura de lo que él pensaba. "Hay que hacerle las preguntas rápido y tirárselas", comenta.

Sostiene el periodista que el martes pasado en El Pentágono el mensaje del secretario de la guerra y el jefe del Estado mayor conjunto era el contrario del que había dicho Trump en Miami el fin de semana. No ve mucha coordinación en el mensaje que quieren transmitir.

Cree que Trump se empieza ahora a dar cuenta de qué es esta tipo de guerra. "Cuando tienes a Irán acorralada y capaz de hacer cualquier cosa". Señala además que durante la campaña electoral Trump hizo campaña diciendo lo contrario de lo que está haciendo ahora y adeptos y rivales políticos se lo recuerdan.

"Trump tiene 80 años, aunque pierdas las elecciones parciales puede aceptarlo"

Explica Alandete que Trump es presidente de segundo mandato con 80 años y ahora mismo "su principal enemigo es su salud". "Aunque pierda las parciales y le queden dos años de estar con los demócratas en el Capitolo puede aceptarlo. Lo importante es la gestión de la crisis que tiene ahora".

