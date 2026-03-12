Dentro del set de Sueños de libertad: así fue la boda de Damián y Digna tras años de enemistades

Sueños de libertad vivió uno de sus días más esperados con el enlace entre Damián y Digna, que después de superar secretos y enfrentamientos familiares por fin sellan su relación en cámara. La ceremonia fue íntima, con Pablo y Nieves como únicos testigos y marcada por la ausencia de sus hijos, reflejando la complejidad emocional de esta pareja tras más de 500 episodios.

El rodaje en El Escorial congregó al reparto, incluidos Nancho Novo y Ana Fernández, quienes compartieron impresiones sobre la jornada y la evolución de sus personajes.