Una petición cumplida: así puso J Kbello patas arriba Tu cara me suena 12

Uno de los invitados que más revolucionó al jurado y al público la temporada pasada fue J Kbello. El gaditano mostró al público un registro nuevo metiéndose en la piel de Teddy Swims con la potente canción ‘Lose control’.

J Kbello consiguió poner al público en pie con su actuación y el jurado no dudó en decir que tenía que estar en la próxima edición de Tu cara me suena. Lolita incluso bromeó diciendo que se había enamorado de él con esa actuación.

En su visita al programa, Manel Fuentes tuvo que aclarar que “no era el disco lo que sonaba” durante la actuación, ya que nadie daba crédito a lo que acababa de pasar. El gaditano logró crear un clima único en plató.

De hecho, de cara al final de la temporada pasada, les preguntamos a los concursantes a quién les gustaría ver participando en la décimo tercera edición y varios de ellos dijeron a J Kbello.

El cantante puso el nivel muy alto en su visita como invitado, pero estamos seguros de que lo seguirá manteniendo esta temporada. ¡Qué ganas de ver a los nueve participantes en acción!