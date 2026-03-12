Hoy, Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia visitarán El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Bárbara Lennie y LeonardoSbaraglia, dos de los intérpretes más reconocidos del panorama cinematográfico en español. Ambos visitan el programa para compartir su experiencia en sus últimos proyectos y repasar algunos momentos destacados de sus respectivas carreras.

Durante la entrevista, los actores hablarán sobre su forma de afrontar nuevos retos interpretativos, compartirán anécdotas de rodaje y reflexionarán sobre la evolución del cine y la televisión en los últimos años. Una charla cercana que permitirá conocer mejor a dos intérpretes con una sólida trayectoria en la industria audiovisual.

Sobre ellos:

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia cuentan con destacadas carreras en cine, televisión y teatro. Lennie se ha consolidado como una de las actrices más prestigiosas del cine español, reconocida por la intensidad y profundidad de sus interpretaciones. Sbaraglia, por su parte, es uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional, con una trayectoria que abarca numerosas producciones en España y América Latina.