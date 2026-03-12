Joaquín Sánchez se sincera en El capitán en Japón: la traición que jamás podría perdonar

Joaquín Sánchez, protagonista de El capitán en Japón, se abrió con sus hijas durante un trayecto en autocaravana, revelando que lo que nunca perdonaría en su vida es sentirse traicionado por alguien a quien quiere, una confesión que desvela su lado más humano lejos de los focos deportivos.

La conversación también dejó espacio para las reflexiones de su mujer, Susana Saborido, que definió como impensable la idea de que sus hijas se apartaran de la familia.