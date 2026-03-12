Rubén Amón, sobre el 'medidor' de discursos de odio en las redes: "Me conmueven las campañas de Sánchez: hace unos días fue el 'no a la Guerra' ahora es el 'sí al amor'"

El Gobierno ha lanzado una nueva herramienta para poner coto al odio en redes sociales. Se trata de un monitor denominado 'Hodio' que monitorizará este tipo de discursos. El propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha presentado esta herramienta como una iniciativa "transparente, rigurosa y basada en criterios académicos reconocidos". Exponía Sánchez en su discurso que los delitos de odio han crecido un 41%.

La activista Afra Blanco ha analizado esta iniciativa en Espejo Público. Blanco cree que solo una herramienta no va a ser suficiente para identificar el odio en redes, ni que una sola una medida vaya a permitir que el odio se frene pero celebra cualquier medida, por pequeña que sea.

Medios como 'El periódico de Catalunya' alertan del plan del Gobierno porque puede afectar a la libertad de expresión. Al periodista Rubén Amón le conmueven las campañas de Sánchez. "Hace unos días fue el 'no a la Guerra' ahora es el 'sí al amor'. "¿Cómo no vamos a estar de acuerdo de estar en contra del odio?", se pregunta. "De lo que discrepo es de la credibilidad del promotor a partir de sus ejemplos y a partir de sus ministros. Ojalá hubiera sido una iniciativa de la sociedad civil pero no dirigida desde quien no tiene legitimidad ni autoridad".

Añade además Amón que la polarización empieza en la clase política y en concreto en este consejo de ministros. Además, destaca que el delito de odio está ya definido en el Código Penal y no entiende que se tenga que crear esta "herramienta abstracta".

"¿Qué lección va a dar al pueblo una clase política que se dedica a señalar a periodistas desde el Twitter?"

Señala Aña Iris Simón que una clase política que se dedica desde el Twitter de Óscar Puente a señalar a periodistas "qué lección va a dar al pueblo de odio".

La abogada Beatriz de Vicente señala que hay una ley de servicios digitales que establece las normas de entorno digitales seguros para que las plataformas eliminen todos los discursos de odio. "La finalidad es muy loable pero un algoritmo que lo que hace es detectar palabras de odio en plataformas, yo no sé en nivel real cómo eso puede transformarse en sanciones".

