Y AHORA SONSOLES
Jesús Vidal reclama ser valorado por su carrera artística más allá de Campeones
En una entrevista sin filtros, el actor aborda cómo el éxito de Campeones marcó su carrera y analiza los prejuicios que ha enfrentado por su discapacidad visual en el mundo del cine y la televisión.
Jesús Vidal recuerda que Campeones le abrió puertas, pero también le encasilló, ya que el público confundía su personaje con su identidad real, a pesar de su formación académica y trayectoria teatral.
El actor, galardonado con un Goya, señala que sus logros posteriores quedaron opacados por estereotipos, y reivindica que se le reconozca por su trabajo profesional y no solo por el papel que lo catapultó.