Jesús Vidal reclama ser valorado por su carrera artística más allá de Campeones

Jesús Vidal recuerda que Campeones le abrió puertas, pero también le encasilló, ya que el público confundía su personaje con su identidad real, a pesar de su formación académica y trayectoria teatral.

El actor, galardonado con un Goya, señala que sus logros posteriores quedaron opacados por estereotipos, y reivindica que se le reconozca por su trabajo profesional y no solo por el papel que lo catapultó.