Reproches por el reparto de la herencia y la tortura de un masaje capilar en el sexto programa de El capitán en Japón

La familia ha continuado su viaje en caravana dónde Salma y Daniela han querido conocer qué acción no perdonarían nunca sus padres.

Al llegar al retiro espiritual elegido por Susana Saborido, Joaquín le propone a su mujer practicar sexo. Una sugerencia que Susana ha rechazado por completo por respeto a los monjes que habitan allí.

Los Sánchez Saborido se han metido enuna clase de yoga, para ejercitar su cuerpo al estilo de los monjes japoneses. La falta de elasticidad de Joaquín y la descoordinación de Salma y Daniela en la disciplina ha provocado más de un ataque de risa a la familia.

Tras la desastrosa práctica, Joaquín propone a sus hijas limpiar la caravana antes de devolverla. Lo que se prometía como un momento divertido, ha terminado en un accidente de Daniela al chocar con el retrovisor del vehículo.

En un momento distendido, Susana Saborido ha decidido hablar de la herencia que le gustaría dejar a Daniela y Salma. Un reparto ante el que la hija mayor de los Sánchez Saborido se ha mostrado indignada y así se lo ha hecho saber a sus padres.

Para relajar el ambiente, Susana ha decidido tener un bonito gesto con Joaquín regalándole un masaje capilar. Un momento relajante que acaba con Joaquín sufriendo por su cuero cabelludo mientras Susana no puede parar de reírse.

Con el fin de volver a comer carne tras días de retiro sin probarla, Joaquín se lleva a Daniela y Salma a una hamburguesería donde tiene una emotiva conversación con sus hijas en la que habla de la infancia de las pequeñas y de su deseo frustrado de haber tenido un niño.

Susana Saborido ha propuesto un juego a la familia para poner fin a los días de retiro espiritual. Los Sánchez Saborido han escrito sus deseos y los han leído frente al resto de los miembros de la familia.