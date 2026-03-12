Antena3
Crónica | Programa 6

Reproches por el reparto de la herencia y la tortura de un masaje capilar en el sexto programa de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido han continuado su viaje bajo los deseos de Susana, que los ha llevado a un retiro espiritual con monjes, donde el yoga y la paz ha empezado a formar parte de su vida.

Carmen Pardo
La familia ha continuado su viaje en caravana dónde Salma y Daniela han querido conocer qué acción no perdonarían nunca sus padres.

Al llegar al retiro espiritual elegido por Susana Saborido, Joaquín le propone a su mujer practicar sexo. Una sugerencia que Susana ha rechazado por completo por respeto a los monjes que habitan allí.

Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje

Los Sánchez Saborido se han metido enuna clase de yoga, para ejercitar su cuerpo al estilo de los monjes japoneses. La falta de elasticidad de Joaquín y la descoordinación de Salma y Daniela en la disciplina ha provocado más de un ataque de risa a la familia.

Tras la desastrosa práctica, Joaquín propone a sus hijas limpiar la caravana antes de devolverla. Lo que se prometía como un momento divertido, ha terminado en un accidente de Daniela al chocar con el retrovisor del vehículo.

En un momento distendido, Susana Saborido ha decidido hablar de la herencia que le gustaría dejar a Daniela y Salma. Un reparto ante el que la hija mayor de los Sánchez Saborido se ha mostrado indignada y así se lo ha hecho saber a sus padres.

El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia

Para relajar el ambiente, Susana ha decidido tener un bonito gesto con Joaquín regalándole un masaje capilar. Un momento relajante que acaba con Joaquín sufriendo por su cuero cabelludo mientras Susana no puede parar de reírse.

La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín

Con el fin de volver a comer carne tras días de retiro sin probarla, Joaquín se lleva a Daniela y Salma a una hamburguesería donde tiene una emotiva conversación con sus hijas en la que habla de la infancia de las pequeñas y de su deseo frustrado de haber tenido un niño.

Susana Saborido ha propuesto un juego a la familia para poner fin a los días de retiro espiritual. Los Sánchez Saborido han escrito sus deseos y los han leído frente al resto de los miembros de la familia.

¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capilar?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"

¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capilar?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"

El bonito deseo de Joaquín para su familia

El bonito deseo de Joaquín para su familia: "Que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo"

Joaquín se sincera con Daniela y Salma

Joaquín se sincera con Daniela y Salma: "A mí me habría gustado tener un hijo"

La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín
La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín: "Tengo el casco en carne viva"

El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia
El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia: "A mí no me hables en lo que queda de viaje"

El accidente de Daniela limpiando la caravana
El accidente de Daniela limpiando la caravana: "Se ha comido el espejo entero"

La joven ha sufrido un accidente mientras bromeaba con su padre y su hermana Salma al limpiar la caravana antes de devolverla.

La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín
La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín: "Si este hombre no se corta ni las uñas de los pies porque no llega"

La familia Sánchez Saborido se ha adentrado en la práctica del yoga, una primera clase que no ha salido del todo como se esperaban.

Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje

Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje: "Hace dos semanas que no sale el pajarito a cantar"

El mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

"¿Cómo me voy a rapar ahora que tengo pelo?": el mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

