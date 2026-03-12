Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 6

Joaquín se sincera con Daniela y Salma: “A mí me habría gustado tener un hijo”

Mientras Susana Saborido se ha relajado con una meditación, Joaquín se ha llevado a Daniela y Salma a disfrutar de unas hamburguesas, un momento en el que el exfutbolista ha tenido una bonita charla con sus hijas.

Joaquín se sincera con Daniela y Salma

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín, Daniela y Salma están saturados de la comida vegana del templo y han decidido salir a comerse una hamburguesa.

Las hijas del capitán han asegurado que la mayoría de los planes los hacen con su madre y echan de menos pasar más tiempo con su padre. Joaquín ha confesado que le encanta el amor que recibe de Daniela y Salma y se ha sincerado con las jóvenes, “a mi me habría gustado tener un hijo”.

Joaquín les ha contado cómo eran ellas de bebés y lo complicado que es criar a un hijo, “la que realmente se ha sacrificado ha sido mamá” les ha asegurado Joaquín a sus hijas.

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Joaquín se sincera con Daniela y Salma

Joaquín se sincera con Daniela y Salma: “A mí me habría gustado tener un hijo”

La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín

La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín: “Tengo el casco en carne viva”

El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia

El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia: “A mí no me hables en lo que queda de viaje”

El accidente de Daniela limpiando la caravana
Mejores momentos | Programa 6

El accidente de Daniela limpiando la caravana: “Se ha comido el espejo entero”

La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín
Mejores momentos | Programa 6

La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín: “Si este hombre no se corta ni las uñas de los pies porque no llega”

Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje
Mejores momentos | Programa 6

Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje: “Hace dos semanas que no sale el pajarito a cantar”

La familia Sánchez Saborido se hospeda en el Templo Rengejo-in para adentrarse en un retiro espiritual, pero antes de comenzar el retiro, Joaquín propone una noche de pasión a Susana Saborido.

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero
Estelar

Así ha sido la entrevista completa a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero en El Hormiguero

Las actrices han brillado con luz propia en una noche marcada por los momentazos, las risas y la complicidad.

El mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

“¿Cómo me voy a rapar ahora que tengo pelo?”: el mosqueo de Joaquín ante la propuesta de Susana Saborido

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida

Joaquín revela lo que no perdonaría en su vida: “Me he sentido traicionado”

Espectacular

¡Espectacular! Marron sorprende con una demolición en directo de una obra hecha con más de 50.000 piezas

Publicidad