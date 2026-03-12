Joaquín se sincera con Daniela y Salma: “A mí me habría gustado tener un hijo”

Joaquín, Daniela y Salma están saturados de la comida vegana del templo y han decidido salir a comerse una hamburguesa.

Las hijas del capitán han asegurado que la mayoría de los planes los hacen con su madre y echan de menos pasar más tiempo con su padre. Joaquín ha confesado que le encanta el amor que recibe de Daniela y Salma y se ha sincerado con las jóvenes, “a mi me habría gustado tener un hijo”.

Joaquín les ha contado cómo eran ellas de bebés y lo complicado que es criar a un hijo, “la que realmente se ha sacrificado ha sido mamá” les ha asegurado Joaquín a sus hijas.