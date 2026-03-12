Ana Congost, heredera de Silvia Tortosa: "Murió sin saber que tenía cáncer"

La muerte de Silvia Tortosa no estuvo exenta de polémicas. Tras descubrir la infidelidad de su marido, Carlos Cánovas, le excluyó de su testamento y, en su lugar, destinó todos sus millones a Ana Congost, su gran amiga.

Fue Ana Congost quien estuvo al lado de Silvia Tortosa durante sus últimos meses, cuando, según nos cuenta, Carlos ni siquiera preguntaba por ella. "Desde el día que Carlos salió de casa de Silvia, no se preocupó más por ella", señala Ana Congost.

Silvia falleció a causa de un cáncer de hígado muy avanzado, sin embargo, Congost confiesa que ella no lo supo nunca. Los médicos les dieron el diagnóstico apenas cuatro días antes de su fallecimiento y ellos decidieron que continuase viviendo en la ignorancia hasta el final de sus días.

Pese a lo duro que fue, Congost está orgullosa de la decisión que tomó, ya que Silvia se fue en paz. "Murió sin saber que tenía cáncer", advierte, "pensábamos que estababa mal por lo de Carlos, el disgusto...".