Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Ana Congost, heredera de Silvia Tortosa: "Murió sin saber que tenía cáncer"

Silvia Tortosa falleció a causa de un cáncer de hígado, pero ella no lo sabía. Apenas cuatro días antes de su muerte, Ana Congost, su amiga y futura heredera, recibía el diagnóstico.

Ana Congost

Publicidad

La muerte de Silvia Tortosa no estuvo exenta de polémicas. Tras descubrir la infidelidad de su marido, Carlos Cánovas, le excluyó de su testamento y, en su lugar, destinó todos sus millones a Ana Congost, su gran amiga.

Fue Ana Congost quien estuvo al lado de Silvia Tortosa durante sus últimos meses, cuando, según nos cuenta, Carlos ni siquiera preguntaba por ella. "Desde el día que Carlos salió de casa de Silvia, no se preocupó más por ella", señala Ana Congost.

Ana Congost

Silvia falleció a causa de un cáncer de hígado muy avanzado, sin embargo, Congost confiesa que ella no lo supo nunca. Los médicos les dieron el diagnóstico apenas cuatro días antes de su fallecimiento y ellos decidieron que continuase viviendo en la ignorancia hasta el final de sus días.

Pese a lo duro que fue, Congost está orgullosa de la decisión que tomó, ya que Silvia se fue en paz. "Murió sin saber que tenía cáncer", advierte, "pensábamos que estababa mal por lo de Carlos, el disgusto...".

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Congost

Ana Congost, heredera de Silvia Tortosa: "Murió sin saber que tenía cáncer"

Una petición que se ha hecho realidad: así revolucionó J Kbello al jurado y a los concursantes de TCMS 12

Una petición cumplida: así puso J Kbello patas arriba Tu cara me suena 12

La pulla de Susana a Joaquín: “Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo”

La pulla de Susana a Joaquín: “Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo”

David Alandete analiza el comportamiento de Trump.
Guerra Oriente Próximo

David Alandete: "Esta guerra está resultando más dura de lo que pensaba Donald Trump y está perdiendo mucha popularidad"

"Acabamos en el calabozo": la historia de Claudia Salas despista a Trancas y Barrancas
¿Quién miente mejor?

"Acabamos en el calabozo": la historia de Claudia Salas despista a Trancas y Barrancas

Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia
A las 21:45 horas

Hoy, Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia visitarán El Hormiguero

Los actores prometen una noche de cine durante su primera visita al plató.

Reproches por el reparto de la herencia y la tortura de un masaje capilar en el sexto programa de El capitán en Japón
Crónica | Programa 6

Reproches por el reparto de la herencia y la tortura de un masaje capilar en el sexto programa de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido han continuado su viaje bajo los deseos de Susana, que los ha llevado a un retiro espiritual con monjes, donde el yoga y la paz ha empezado a formar parte de su vida.

El bonito deseo de Joaquín para su familia

El bonito deseo de Joaquín para su familia: “Que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo”

Joaquín se sincera con Daniela y Salma

Joaquín se sincera con Daniela y Salma: “A mí me habría gustado tener un hijo”

La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín

La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín: “Tengo el casco en carne viva”

Publicidad