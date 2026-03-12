"Acabamos en el calabozo": la historia de Claudia Salas despista a Trancas y Barrancas

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Salas. Las tres actrices se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos del nuevo proyecto audiovisual en el que trabajan juntas.

Después de recordar muchas anécdotas del rodaje en el que trabajaron juntas, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para poner a prueba la capacidad de mentir de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Salas en una intensa ronda de preguntas.

Clara Galle ha asegurado que, la noche antes de morir su abuela, tuvo la premonición de que eso iba a suceder al ver una mariposa entrar por la ventana. Sus compañeras tenían claro que la actriz decía la verdad. ¿Estarán en lo cierto?

Por su parte, Claudia Salas ha asegurado haber acabado en el calabozo después de ser perseguida por la policía secreta y Paula Usero ha contado que tiene un tío poeta al que le robaron un premio importante. ¡Descubre si han contado historias reales dándole play al vídeo de arriba!