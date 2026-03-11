Antena3
Consejos de un millonario

El consejo de un inversor milmillonario a un joven que quiere comprarse su primer piso "Primero apuesta por tu formación"

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para los jóvenes. En Espejo Público, el inversor Pedro Escudero ha dado varios consejos a Adrià Luber, un estudiante que duda de si algún día podrá comprarse una casa. El empresario ha explicado qué haría él hoy para afrontar el mercado inmobiliario.

Los consejos de un milmillonario a un joven.

Juan Rodríguez
Publicado:

El empresario Pedro Escudero, considerado uno de los inversores españoles con mayor trayectoria en Estados Unidos y vinculado a la firma SilverWay, ha compartido su visión sobre la vivienda con Adrià Luber, estudiante de Ciencias Políticas y activista. Durante la conversación, el joven ha explicado que ve casi imposible comprar un piso en su barrio por el elevado precio de la vivienda.

“Baja las expectativas para no desilusionarte”

Escudero dice que lo primero que deben asumir muchos jóvenes es que las expectativas deben ser más realistas ante la situación del mercado. El inversor asegura que “la vida es muy larga” y recomienda centrarse primero en construir una carrera profesional sólida antes de plantearse comprar una vivienda.

"Invertir en uno mismo antes que en un piso"

El empresario insiste en que la clave está en diferenciarse profesionalmente. Dice que quienes destacan en cualquier profesión terminan estando “muy bien pagados y muy demandados por el mercado”. Por eso, asegura que la mejor inversión en los primeros años no siempre es un piso, sino el desarrollo personal y profesional.

"Es mejor alquilar para tener movilidad laboral"

Escudero también defiende que no siempre es imprescindible tener una vivienda en propiedad. Dice que comprar un piso puede limitar la movilidad laboral si surge una oportunidad en otra ciudad. Según asegura, el alquiler puede ofrecer más flexibilidad mientras se analiza si realmente es el momento adecuado para comprar.

Analizar el mercado inmobiliario

El inversor añade que hoy la tecnología permite analizar mejor el mercado inmobiliario. Por eso, dice que antes de dar el paso hay que estudiar bien si el momento es adecuado o si conviene esperar. En su opinión, entender el mercado y tomar decisiones con calma puede ser tan importante como el propio ahorro.

