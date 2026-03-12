Antena3
La pulla de Susana a Joaquín: “Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo”

En el próximo programa de El capitán en Japón la familia se desplazará a Okinawa para disfrutar del mayor relax en sus vacaciones.

La pulla de Susana a Joaquín: "Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo"

Carmen Pardo
Publicado:

Los Sánchez Saborido se dirigen a Okinawa como próximo destino, un lugar que se prometía paradisiaco, pero al que parece que la lluvia no les dará tregua.

El kárate será otra de las prácticas que Joaquín Susana, Salma y Daniela probarán durante su estancia en Japón.

“Te crees que tienes veinte años y todavía no asumes que te estas haciendo viejo” le dice Susana Saborido a Joaquín. ¿Conseguirán disfrutar realmente de esas vacaciones o aumentará la tensión entre los Sánchez Saborido?

El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”

Reproches por el reparto de la herencia y la tortura de un masaje capilar en el sexto programa de El capitán en Japón
Los Sánchez Saborido han continuado su viaje bajo los deseos de Susana, que los ha llevado a un retiro espiritual con monjes, donde el yoga y la paz ha empezado a formar parte de su vida.

