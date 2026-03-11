Antena3
"Mi vehículo gasta 300 litros de gasoil al día y ha subido un 66%": economías rotas por la guerra

¿Somos más pobres que cuando estalló el conflicto? Consumidores, transportistas y agricultores hacen sus cuentas y nos las muestran. “El cliente va a tener que pagar más por todo”.

La ruina de la guerra.

Raúl García
Publicado:

El vehículo de Cipriano nunca tendrá la etiqueta Eco de la DGT. Consume 300 litros de gasoil diarios y es lo que le da de comer… y también a usted. Es el tractor con el que labra su campo en Arganda (Madrid). Hasta hace un par de semanas, llenaba el depósito con 294 euros. Hoy necesita 486: “0,64 euros más por litro”. ¿Cómo es posible que el gasoil agrícola haya subido en mayor proporción que el que echa usted en su coche? “la especulación es lo que tiene. Han aprovechado al día siguiente de la guerra para darle al botón, y el gasoil que más bajo estaba de precio, como el agrícola y el de calefacción, lo ha subido un 66%. El consumidor va a tener que pagar más por todo”.

“En cualquier momento va a meter otra subida”

¿Se puede observar ya esa subida en el mercado?, Javier, pollero nos dice que sus proveedores ya los están avisando: “es fácil que la semana que viene lo notemos ya. En cualquier momento va a meter otra subida”. En el mercado se palpa esa calma que precede a la tormenta económica: “Es comida. Es una cosa de primera necesidad”, lamenta Margarita. “Tendrán que hacer algo. Si esto va subiendo, subiendo y la guerra se alarga…”. Otro factor que hay que tener en cuenta: el 30% de los fertilizantes proceden de Oriente Medio. Marcos, agricultor nos muestra el aumento de precio en estos 12 días: de 395 a 495 euros por tonelada. “Esto lo vais a pagar vosotros y nosotros”, dice su hijo refiriéndose a los agricultores y a los consumidores finales.

De 900 en noviembre a 1.400 hoy por llenar la caldera de calefacción

Pilar recibe al camión cisterna que llega su casa para llenar la caldera de calefacción. Hoy pagará 1.400 euros. La última vez que la llenó fue en noviembre: “entonces pagué 900 por la misma cantidad”. Un “rejón” importante, confirma el proveedor: “la gente ya está echando por euros. Echan para el agua caliente, pero cortan la calefacción porque es una pasta”. Empezábamos el reportaje preguntándonos si somos más pobres que hace 12 días. Cipriano, Javier o Pilar lo tienen muy claro.

Miguel Sebastián en Espejo Público.

El exministro Miguel Sebastián: "Esta es una guerra ilegal, nadie sabe para qué nos ha metido Trump"

