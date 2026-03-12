El bonito deseo de Joaquín para su familia: “Que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo”

Susana Saborido le ha explicado a su familia lo que es el Tanabata, una festividad japonesa en la que se escribe un deseo porque es un día especial.

Cada miembro de los Sánchez Saborido ha escrito en un papel su deseo y luego lo han leído en común. Daniela y Salma han pedido para su familia y para ellas, Susana Saborido ha querido que todos tengan salud y ha pedido que su matrimonio esté siempre juntos.

Joaquin ha dejado a todos sin palabras con su deseo, “que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo” ha dicho el capitán a su mujer y sus hijas.