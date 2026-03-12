Antena3
Mejores momentos | Programa 6

El bonito deseo de Joaquín para su familia: “Que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo”

Los Sánchez Saborido se han reunido para aplicar el perdón entre ellos tras pasar unos días de retiro espiritual con los monjes.

El bonito deseo de Joaquín para su familia

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido le ha explicado a su familia lo que es el Tanabata, una festividad japonesa en la que se escribe un deseo porque es un día especial.

Cada miembro de los Sánchez Saborido ha escrito en un papel su deseo y luego lo han leído en común. Daniela y Salma han pedido para su familia y para ellas, Susana Saborido ha querido que todos tengan salud y ha pedido que su matrimonio esté siempre juntos.

Joaquin ha dejado a todos sin palabras con su deseo, “que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo” ha dicho el capitán a su mujer y sus hijas.

El bonito deseo de Joaquín para su familia: “Que nuestros corazones estén unidos hasta la eternidad, os amo”

El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia: “A mí no me hables en lo que queda de viaje”

El accidente de Daniela limpiando la caravana: “Se ha comido el espejo entero”

La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín: “Si este hombre no se corta ni las uñas de los pies porque no llega”

La familia Sánchez Saborido se ha adentrado en la práctica del yoga, una primera clase que no ha salido del todo como se esperaban.

Joaquín reprocha la falta de sexo a Susana Saborido durante el viaje: “Hace dos semanas que no sale el pajarito a cantar”

La familia Sánchez Saborido se hospeda en el Templo Rengejo-in para adentrarse en un retiro espiritual, pero antes de comenzar el retiro, Joaquín propone una noche de pasión a Susana Saborido.

