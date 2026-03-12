Publicidad
Entre tierras
Entre Tierras impulsa su retorno en el Festival de Málaga antes de su estreno en atresplayer
La serie protagonizada por Megan Montaner presentó su segunda temporada en el Festival de Málaga, avanzando hacia su estreno en atresplayer este domingo con un reparto reforzado y escenarios nacionales.
La ficción, que fue la más vista en 2024, regresa con diez episodios de 50 minutos y un elenco liderado por Montaner junto a Rodolfo Sancho y Silvia Abascal, entre otros nombres destacados.
Los nuevos capítulos sitúan a María luchando por mantener las tierras de los Cervantes frente a cambios sociales y económicos, mientras exploran conflictos familiares y vínculos afectivos en un entorno rural en transformación.