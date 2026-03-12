Entre Tierras impulsa su retorno en el Festival de Málaga antes de su estreno en atresplayer

La ficción, que fue la más vista en 2024, regresa con diez episodios de 50 minutos y un elenco liderado por Montaner junto a Rodolfo Sancho y Silvia Abascal, entre otros nombres destacados.

Los nuevos capítulos sitúan a María luchando por mantener las tierras de los Cervantes frente a cambios sociales y económicos, mientras exploran conflictos familiares y vínculos afectivos en un entorno rural en transformación.