Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 15 años después en el tráiler del especial del 20 aniversario

Hannah Montana celebrará su 20.º aniversario con un especial que se estrenará el 24 de marzo, exactamente dos décadas después del debut de la serie en Disney Channel. El tráiler ya ha mostrado uno de los momentos más comentados: la aparición de Miley Cyrus volviendo a ponerse en la piel de su icónico alter ego.

El especial incluirá material inédito, recreaciones del set original, recuerdos de momentos emblemáticos de la serie y algunas sorpresas que Disney describe como: "notas familiares que vuelven a la luz".

Además, el programa se grabará frente a público en estudio e incluirá una entrevista con Cyrus conducida por Alex Cooper, conocida por el popular podcast Call Her Daddy.

La serie original se estrenó en 2006 y se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos juveniles de Disney. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente de Malibú que llevaba una doble vida como la superestrella del pop Hannah Montana.

La ficción se mantuvo en emisión durante cuatro temporadas, hasta 2011, y obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy como programa infantil destacado.

Miley Cyrus como Hannah Montana | Getty Images

El fenómeno televisivo también dio el salto al cine con Hannah Montana: The Movie, estrenada en abril de 2009 durante la emisión de la tercera temporada de la serie.

El reparto principal incluía a Emily Osment como Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah, y a Mitchel Musso como Oliver Oken. El padre de la protagonista en la vida real, Billy Ray Cyrus, interpretaba también a su padre en la ficción.

Hannah Montana | Agencias

Otros personajes habituales eran Jackson, el hermano mayor de Miley interpretado por Jason Earles, y Rico Suave, el ambicioso gerente de la tienda de surf local interpretado por Moises Arias.

A lo largo de sus cuatro temporadas, la serie también contó con numerosas estrellas invitadas, entre ellas Dolly Parton, Selena Gomez, los Jonas Brothers, Dwayne Johnson, Larry David, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Kelly Ripa y Lisa Rinna.

Con el lanzamiento del especial, Disney busca celebrar uno de los fenómenos televisivos más influyentes de los años 2000 y ofrecer a los fans una oportunidad única de volver a conectar con la serie que convirtió a Miley Cyrus en una estrella mundial.