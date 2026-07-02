"En 3 años cobraré un 11% más. ¿Y tú?". Así evoluciona la nómina de un funcionario y la de un trabajador convencional

¿Crece su sueldo al mismo ritmo que lo hace la cesta de la compra, el alquiler, los combustibles…? ¿Ha subido su sueldo ese 22% que ha aumentado la inflación en los últimos 5 años? ¿Sabe cuánto aumentará su salario en 2027? Le hacemos esas mismas preguntas a dos sectores distintos del mundo laboral con sueldos similares: un funcionario y una trabajador del sector privado. Las respuestas no pueden ser más dispares.

He ganado poder adquisitivo

Santiago abandonó el sector privado hace dos años y ha conseguido su sueño de ser funcionario. El sueldo del personal de las Administraciones Públicas crecerá un 11% de aquí a 2028. Es auxiliar administrativo en un colegio público de Madrid y cobra 1.410 euros brutos en 14 pagas. ¿Sabe cuánto subirá en los próximos años? “Un 2% este año, un 4% el próximo, y el 1,5% en 2028”. Hace cálculos y comprueba que en 2027 cobrará 80 euros brutos más cada mes. Afirma tajante: “He ganado poder adquisitivo. Los precios suben, pero lo compensa el aumento de salario”.

He perdido poder adquisitivo

Vamos con Aitana, técnico de laboratorio en una empresa privada y con un sueldo en la misma línea. Ella no tiene tan claro su futuro salarial ni sabe si le subirán siquiera el IPC: “He perdido poder adquisitivo”, admite. Tampoco recuerda que le hayan subido el sueldo en ninguna ocasión dentro de la empresa privada. Lo más desolador es su conclusión final: No cree que vaya a recuperar el poder adquisitivo que ya ha perdido.

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