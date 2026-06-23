Ábalos recurrirá su condena ante el Constitucional y estudia acudir a la Justicia europea

José Luis Ábalos ya prepara su respuesta judicial tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo en el caso Mascarillas. El exministro de Transportes recurrirá la sentencia y agotará todas las vías legales disponibles con el objetivo de intentar revertir una resolución que su defensa considera excesiva. Su abogado, Marino Turiel, ha confirmado que el siguiente paso será acudir al Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, trasladar el caso a la Justicia europea.

La decisión llega apenas un día después de conocerse la condena, que ha sorprendido tanto al exdirigente socialista como a su entorno jurídico. Según explicó Turiel, Ábalos afronta este momento con un estado de ánimo complicado, aunque mantiene la voluntad de seguir defendiendo su inocencia. "Sigue teniendo muchas ganas de lucha", aseguró el letrado.

Una condena que consideran excesiva

La defensa sostiene que el fallo del Supremo ha sido mucho más severo de lo que esperaban. "No nos esperábamos una resolución tan extremadamente dura", afirmó Marino Turiel, quien explicó que confiaban en una absolución en buena parte de los delitos relacionados con la contratación investigada.

El abogado también adelantó que presentarán un incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremo antes de acudir al Constitucional. Si esa vía tampoco prospera, el caso podría terminar ante la Justicia europea. Se trata, no obstante, de un recorrido judicial que podría prolongarse durante varios años.

Durante su intervención, Turiel insistió además en que, a su juicio, "se han vulnerado los derechos de Ábalos desde la instrucción, cuando se le obligó a declarar a un abogado que él no quería".

Koldo García también prepara su estrategia judicial tras la condena. Su defensa ha confirmado que recurrirá la sentencia siguiendo el mismo itinerario que José Luis Ábalos, con la vista puesta en el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, en la Justicia europea.

En declaraciones al diario El Mundo, el exasesor del Ministerio de Transportes calificó el fallo del Tribunal Supremo de "salvajada", una valoración que comparte su entorno jurídico. Mientras avanzan los recursos, García permanece pendiente de otras investigaciones abiertas relacionadas con el presunto amaño de contratos de obra pública y la supuesta financiación irregular del PSOE, causas que continúan bajo secreto de sumario y en las que todavía podrían producirse nuevas diligencias.

Críticas al tratamiento de Aldama

Otro de los aspectos que cuestiona la defensa del exministro es la situación procesal de Víctor de Aldama. El abogado considera que el empresario ha recibido un trato diferente pese a que, según sostiene, su colaboración no justificaría esa decisión judicial.

"Aldama no ha aportado lo que la sala dice que ha aportado y contradice lo que dice la UCO", afirmó Turiel, quien fue aún más allá al advertir de las consecuencias que, a su juicio, puede generar esta resolución. "Es un aviso a navegantes, pero no es tan positivo, se está diciendo que siempre que tengas un ministro al que delatar, vas a salir estupendamente del procedimiento", aseguró.

Otros procedimientos siguen abiertos

Mientras prepara los recursos, Ábalos continúa pendiente de otras investigaciones judiciales. Entre ellas figuran las diligencias relacionadas con el presunto amaño de contratos de obra pública y la supuesta financiación ilegal del PSOE, causas que permanecen bajo secreto de sumario y en las que todavía podrían producirse nuevas actuaciones.

En caso de que la sentencia del caso Mascarillas no sea anulada en las distintas instancias judiciales, el exministro cumpliría un máximo de 16 años y medio de prisión. Su exasesor Koldo García, que también recurrirá la resolución y ha calificado la condena de "salvajada", afrontaría un máximo de 15 años de cárcel.

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