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MEJORES MOMENTOS | 2 JULIO

“Te has dejado la vida”: Jorge Fernández, impresionado por tirada de Marta... ¡que acaba en bote!

¡Menuda tirada! Marta no lo tenía nada fácil y, aun así, le ha salido la mejor jugada que podía imaginar.

“Te has dejado la vida”: Jorge Fernández, impresionado por tirada de Marta... ¡que acaba en bote!

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Marta Jorge
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Los fallos de sus dos compañeros han hecho que le llegase el turno a Marta en este panel con bote de La ruleta de la suerte. En la primera tirada, la concursante ha caído en la Doble letra. ¡Ha empezado con buen pie!

Como el bote estaba complicado, ha decidido usar la Doble letra y luego el presentador le ha explicado que al usarla ya no podía hacer dos tiradas para llegar al bote. Pero lo necesitaba para superar a Judith e ir a la Gran final, así que, ha ido a por todas.

Jorge Fernández le ha dicho que para llegar tenía que hacerlo en una tirada muy, muy fuerte. “Déjate la vida”, le ha dicho el presentador. Y así lo ha hecho, era su única oportunidad, ha sacado fuerzas y… ¡lo ha conseguido! Todos en el plató se han emocionado mucho con la tirada. ¡Pero qué bien, Marta! ¡Directa a la Gran final! Pincha en el vídeo y revive este momento.

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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