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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Carlos Armas, integrante de Locomía, tras el repentino fallecimiento de Manolo Arjona

La muerte de Manolo Arjona ha sorprendido a sus familiares y amigos, que no esperaban la trágica noticia. Hoy, hablamos con uno de sus compañeros de Locomía.

Manolo Arjona

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El repentino fallecimiento de Manolo Arjona, quien fue integrante de Locomía hasta el año 2000, ha conmocionado por completo a su entorno. A sus 58 años, el artista ha fallecido de manera inesperada en su domicilio de Viladecans.

La muerte de Manolo Arjona se suma a la de otros tres integrantes de Locomía que fallecieron antes de los 60 años: Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. Unos fallecimientos que algunos interpretan como la llamada 'Maldición de Locomía'.

Esta tarde, recibimos en el plató de Y ahora Sonsoles a Carlos Armas, quien también formó parte del grupo. ¿Cómo afrontan la noticia del triste fallecimiento de Manolo Arjona? Nos lo cuenta, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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