Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Carlos Armas, integrante de Locomía, tras el repentino fallecimiento de Manolo Arjona

El repentino fallecimiento de Manolo Arjona, quien fue integrante de Locomía hasta el año 2000, ha conmocionado por completo a su entorno. A sus 58 años, el artista ha fallecido de manera inesperada en su domicilio de Viladecans.

La muerte de Manolo Arjona se suma a la de otros tres integrantes de Locomía que fallecieron antes de los 60 años: Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. Unos fallecimientos que algunos interpretan como la llamada 'Maldición de Locomía'.

Esta tarde, recibimos en el plató de Y ahora Sonsoles a Carlos Armas, quien también formó parte del grupo. ¿Cómo afrontan la noticia del triste fallecimiento de Manolo Arjona? Nos lo cuenta, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas