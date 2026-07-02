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Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

¡SALTA!

La decisión más difícil de Joja en ¡Salta!: renuncia a seguir por 50.000 euros pese a tener la respuesta correcta

Un final cargado de tensión deja a Joja ante un complicado dilema en ¡Salta!. Aunque conocía el camino hacia el premio máximo, las dudas y la prudencia marcaron su elección.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Tras superar los niveles finales, Joja identificó las respuestas incorrectas y tenía claro cuál era el salto que le acercaba a los 50.000 euros. Sin embargo, en el último momento decidió detenerse y asegurar un premio de 20.000 euros en ¡Salta!

Las dudas terminaron imponiéndose a la confianza y el concursante optó por pensar en su madre y su hermana antes de arriesgar. Después descubrió que la respuesta que había descartado era, efectivamente, la que le habría dado el premio máximo.

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