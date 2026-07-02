La decisión más difícil de Joja en ¡Salta!: renuncia a seguir por 50.000 euros pese a tener la respuesta correcta

Tras superar los niveles finales, Joja identificó las respuestas incorrectas y tenía claro cuál era el salto que le acercaba a los 50.000 euros. Sin embargo, en el último momento decidió detenerse y asegurar un premio de 20.000 euros en ¡Salta!

Las dudas terminaron imponiéndose a la confianza y el concursante optó por pensar en su madre y su hermana antes de arriesgar. Después descubrió que la respuesta que había descartado era, efectivamente, la que le habría dado el premio máximo.

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