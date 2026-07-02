Conmoción por la muerte de Manolo Arjona, histórico miembro de Locomía, a los 58 años

Manolo Arjona, integrante de Locomía hasta el año 2000, falleció de forma repentina a los 58 años. A la espera del resultado de la autopsia, desde su entorno señalan que todo apunta a un posible fallo cardíaco según recoge el programa Y ahora Sonsoles.

Sus restos mortales descansan en el tanatorio de Viladecans, mientras compañeros del grupo han querido rendirle homenaje a través de las redes sociales, recordando su figura y la huella que dejó en la historia de Locomía.

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