El milagro de Hernán Gil, vivo tras 8 días sepultado bajo los escombros en Venezuela: "El rescate ha durado 114 horas"

Ocho días después del terrible terremoto que sacudía Venezuela, aún continúan las labores de rescate y cientos de familias aún rezan por sacar a sus allegados con vida de entre los escombros. La cifra de fallecidos ya asciende a 2.295 y hay más de 11.000 heridos.

Los rescatistas trabajan sin descanso por sacar gente que ha quedado enterrada bajo edificios y calles enteras. Aunque muchos no han logrado sobrevivir, hay quien aún está con vida bajo los escombros y espera pacientemente a los equipos de rescate.

Hernán Gil es una de las personas que ha encarnado la esperanza en mitad de la tragedia en La Guaira. El hombre llevaba ocho días bajo los escombros con vida y el mundo entero se ha volcado en su rescate, en el que se han involucrado más de 100 personas de 10 países.

"El rescate ha durado 114 horas", afirma el periodista Manuel Cobela, que informa desde Venezuela. Según nos cuenta, Hernán tenía puesta una sonda por la que se alimentaba y evacuaba la orina, así como una cámara que permitía a los rescatistas comprobar su estado.

Los equipos de rescate le proporcionaron unas gafas para que se protegiera los ojos de las partículas que caían. Hernán ha salido con vida y uno de sus ojos bastante dañado, aunque su rescate continúa siendo un milagro.

Ha pasado una semana de la tragedia y Venezuela aún reza por lo que se han ido y por los que aún esperan a salir del horror. Un desastre cuyas devastadoras cifras no dejan de aumentar.

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