“Te lo dedico”: El gesto de Moha con una persona del público justo antes de fallar... ¡y perder 1.200 euros!

Moha lo estaba haciendo muy bien en este panel de La ruleta de la suerte, pese a la presión que le estaba metiendo una persona del público. Ha decidido intentar resolverlo y ha bromeado con la mujer del público diciendo que lo hacía por ella. Cuando ha fallado, la mujer le ha gritado desde la grada: “Tendrías que haber comprado vocal”, provocando la risa en el plató.

El pobre Moha se ha quedado paralizado cuando ha fallado, no se lo podía creer. Jorge Fernández le ha consolado diciéndole que ha cometido un error bastante típico. Pero el concursante del atril azul ha perdido el turno.

A Judith le ha venido demasiado bien este error, “Lo siento, pero es que es mi jugada”, ha dicho la concursante que tenía el gajo del Me lo quedo. Lo ha utilizado y ha resuelto el panel sin problemas. Cuando la concursante ha agradecido al presentador sus felicitaciones, Moha ha bromeado diciendo que las gracias se las tenía que dar a él. ¡Vaya momentazo! ¡No te lo pierdas!

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