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Crisis interna Sumar

Lara Hernández dimite de Sumar: "Tengo la conciencia totalmente tranquila, soy inocente. Jamás he acosado a nadie"

La excoordinadora abandona todos sus cargos tras el archivo del expediente interno y denuncia una “campaña de desprestigio brutal” durante los últimos cuatro meses.

Dimite Lara Hernández de Sumar.

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Margarita Canaves
Publicado:

Lara Hernández ha anunciado su dimisión como coordinadora de Sumar y su baja como militante de la formación. La ya exdirigente asegura que toma esta decisión tras cuatro meses marcados por las denuncias internas por presunto acoso laboral, un expediente que finalmente ha sido archivado. “Tengo la conciencia totalmente tranquila, soy inocente. Jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie jamás”, ha afirmado.

Hernández ha defendido que durante este tiempo ha sido víctima de “una campaña de desprestigio brutal” y ha explicado que decidió guardar silencio mientras se resolvía el procedimiento interno “por responsabilidad política”. Una vez archivado el expediente, asegura que ha llegado el momento de dar explicaciones y de apartarse de una forma de hacer política con la que dice no sentirse identificada.

"No tengo absolutamente nada que ocultar"

La excoordinadora también ha explicado que las denuncias no fueron presentadas por trabajadores o militantes supuestamente afectados, sino por seis cargos orgánicos e institucionales, mientras que las personas que figuraban como afectadas fueron retirándose del procedimiento. “No tengo absolutamente nada que ocultar”, ha asegurado, al tiempo que ha reiterado que abandona la organización con la “conciencia muy tranquila”.

Tras dejar la primera línea de la política orgánica, Hernández volverá a su puesto como profesora de Filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Aunque deja Sumar, ha asegurado que seguirá haciendo política desde otros ámbitos y ha pedido disculpas a los votantes de la izquierda por “el espectáculo” vivido en los últimos meses, confiando en que la organización pueda abrir una nueva etapa.

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