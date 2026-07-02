Carmen Morodo asegura que Begoña Gómez "es la mártir y el elemento más fácil para movilizar a la izquierda"

El caso de Begoña Gómez sigue dando de qué hablar en un contexto en el que la mujer del presidente del gobierno podría ser cesada de viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía. No solo se perdería este evento, en caso de que el juez Peinado no le concediera la autorización, sino que además estaría ausente en la graduación de su hija en Londres.

Esta situación genera debate, tanto para bien como para mal, pues hay quien, a pesar de no estar de acuerdo con los movimientos de la esposa de Sánchez, no ve equilibrado privarla de viajar a eventos tan importantes como los que tiene en las próximas semanas.

Tal y como explica la subdirectora del diario La Razón Carmen Morodo, "en Moncloa se mide todo, sobre todo los casos judiciales y sus efectos". Y principalmente, hace hincapié en que esta trama le es de especial relevancia al gobierno. "El caso de Begoña es especialmente importante para ellos porque es la mártir hasta que se produzca el juicio. Es el elemento mas fácil para movilizar a la izquierda", ha puntualizado.

"La imagen de Peinado se va a convertir en un esperpento de la carrera judicial"

A pesar de no estar de acuerdo con este caso de presunta corrupción, entre otros alegatos, Morodo se muestra en desacuerdo con no permitir a Begoña Gómez viajar para cumplir sus obligaciones y compromisos sociales. "Creo que la Audiencia Provincial se tiene que pronunciar y creo que la esposa del presidente tiene que viajar a la cumbre de la OTAN", ha compartido en el plató de Espejo Público.

Además, considera que en caso de que no se le conceda el permiso "la imagen de Peinado se va a convertir en un esperpento de la carrera judicial".

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