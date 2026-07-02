Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

BYD, coche oficial de La Voz

Participa con BYD y podrás asistir a la gran final de La Voz

La emoción de La Voz también puede vivirse fuera de casa. Si has adquirido un vehículo nuevo BYD, participa en el sorteo de dos entradas individuales para asistir en directo a la gran final del programa y disfruta de una de las noches más especiales de la temporada.

Participa con BYD y podrás asistir a la gran final de La Voz
antena3.com
Publicado:

Cada temporada, miles de personas siguen el camino de artistas que persiguen un sueño. Voces que se atreven a dar un paso adelante, a confiar en sí mismas y a vivir una experiencia única sobre uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión.

Y este año, tú también puedes estar más cerca que nunca de ese momento.

Si has realizado o realizas un pedido de un vehículo nuevo BYD entre el 15 de junio y el 31 de octubre de 2026, podrás participar en el sorteo de dos entradas individuales para asistir a la final del programa La Voz, como público, en Madrid.

Participar es muy sencillo:

- Accede al formulario de participación.

- Completa tus datos personales.

- Introduce el número y la fecha de tu pedido de vehículo BYD.

- Acepta las bases legales y envía tu solicitud.

Participa y podrás ganar una oportunidad única para vivir en directo una de las noches más emocionantes de la temporada.

Porque hay experiencias que no se escuchan igual desde casa. Algunas se viven en primera fila.

Detrás de cada talent de La Voz hay una historia de esfuerzo, ilusión y ganas de llegar más lejos. Esa misma mirada hacia el futuro es la que impulsa a BYD, coche oficial de La Voz, una marca que apuesta por la innovación para transformar la manera en la que nos movemos. Dos mundos diferentes unidos por una misma idea: avanzar, evolucionar y afrontar cada nuevo reto con confianza.

Una nueva forma de avanzar

Las grandes historias empiezan cuando alguien decide dar el siguiente paso. Sobre el escenario de La Voz... y también fuera de él.

El nuevo BYD DOLPHIN G DM-i es una de las últimas incorporaciones a la familia BYD. Un híbrido enchufable pensado para quienes miran hacia delante y buscan nuevas formas de moverse.

Descubre todo lo que puede ofrecerte y conoce más sobre el BYD DOLPHIN G DM-i.

Concurso BYD, coche oficial de La Voz

Si has realizado un pedido de un vehículo nuevo BYD, podrás participar en el sorteo de dos entradas individuales para vivir en directo la gran final de La Voz en Madrid.

Antena 3 » Programas » La Voz » BYD

Publicidad

Programas

Manolo Arjona

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Carlos Armas, integrante de Locomía, tras el repentino fallecimiento de Manolo Arjona

“Te has dejado la vida”: Jorge Fernández, impresionado por tirada de Marta... ¡que acaba en bote!

“Te has dejado la vida”: Jorge Fernández, impresionado por tirada de Marta... ¡que acaba en bote!

Participa con BYD y podrás asistir a la gran final de La Voz

Participa con BYD y podrás asistir a la gran final de La Voz

La subdirectora de La Razón opina sobre la posible resolución del juez Peinado con respecto a la esposa del presidente.
Caso Begoña Gómez

Carmen Morodo asegura que Begoña Gómez "es la mártir y el elemento más fácil para movilizar a la izquierda"

Los sueldos se estancan en España.
Poder adquisitivo

"En 3 años cobraré un 11% más. ¿Y tú?". Así evoluciona la nómina de un funcionario y la de un trabajador convencional

“Te lo dedico”: La declaración de Moha a una persona del público justo antes de fallar... ¡y perder 1.200 euros!
MEJORES MOMENTOS | 2 JULIO

“Te lo dedico”: El gesto de Moha con una persona del público justo antes de fallar... ¡y perder 1.200 euros!

¡Vaya faena! Moha se ha equivocado en una letra y Judith ha aprovechado el Me lo quedo, llevándose ella los 1.200 euros de su compañero.

¿Malú en La ruleta de la suerte? Judith se anima a imitarla en su presentación
MEJORES MOMENTOS | 2 JULIO

¿Malú en La ruleta de la suerte? Judith se anima a imitarla en su presentación

La concursante ha tenido una divertida presentación, primero se ha equivocado al decir su ciudad de procedencia y luego… ¡ha cantado por Malú!

Orozco y Antoñito Molina en La Voz Kids

Luis Fonsi y Orozco se sinceran sobre sus asesores en La Voz Kids: “Sabía que era la persona perfecta”

"¡Riquísimo!": el helado de frambuesa ideal para refrescarte este verano

"¡Riquísimo!": el helado de frambuesa ideal para refrescarte este verano

La crítica de Patricia Conde a la Agencia Tributaria y los medios reabre el debate sobre las legalidades contenidas

El 'caso Patricia Conde' reabre el debate sobre la lista de morosos de Hacienda: "Pagar la deuda no siempre basta para salir"

Publicidad