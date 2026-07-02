El Gobierno "mantiene su confianza" en la directora general y en el DAO de la Guardia Civil tras su imputación en el caso Leire Díez

La imputación del juez de la Audiencia Nacional a la directora general de la Guarida Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, en la trama Leire Diez ha provocado diversas reacciones, entre ellas la del Gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez respalda al completo a ambos. Según ha podido confirmar a Antena 3 Noticias fuentes del ministerio del Interior, pocos minutos después de la decisión del magistrado, "Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza" en ambos "que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

El ministro del Interior no tiene intención de cesar a ninguno de los imputados, a pesar de que asociaciones de Guardia Civiles han exigido la "dimisión inmediata" de González, señalando que "la situación es insostenible".

Las versiones de Marlaska

Sin embargo, no es la primera vez que Marlaska respalda a la directora general. Hace escasos días, durante su comparecencia en el Senado, marcó distancia entre la trama y su ministerio: "Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma".

Además, manifestó que González le dijo que había mantenido una reunión, pero no recuerda si con la exmilitante socialista o "con una persona cerca del PSOE", en la que Leire le pidió rehabilitar al comandante Rubén Villalba, detenido en el marco del caso Koldo, a lo que González se negó.

"No he mentido"

Pero su primera declaración sobre el caso se sitúa en el mes de mayo, cuando negó que González hubiera "tenido ninguna reunión con Leire Díez en términos de ningún tipo". No obstante, semanas después, la directora del instituto armado confirmó haberse reunido, hasta en dos ocasiones, con la presunta fontanera. Aunque cabe destacar que esta negó que esos encuentros fueran sobre temas para perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta vez, el ministro matizó que él desconocía reuniones o intercambios respecto al caso, a diferencia de su primera declaración que negó cualquier tipo de encuentro: "En ningún momento se me trasladó que hubiera existido reunión alguna relativa a los hechos de la trama, ni directa ni indirectamente. Eso es lo verdaderamente importante". Concluyendo no haber "mentido": "Me remito a lo que me dijo la directora de la Guardia Civil, que es para mí lo relevante"".

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