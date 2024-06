Cruz Sánchez de Lara, sobre la decisión de Yolanda Díaz: "Por lo menos Pablo Iglesias fue coherente"

Yolanda Díaz anunciaba este martes que dejaba su puesto como coordinadora de Sumar después de los malos resultados que había obtenido la formación en las elecciones europeas 2024. Si bien Díaz mantenía su puesto como ministra de trabajo y segunda vicepresidenta del Gobierno. Horas después Yolanda Díaz redirigía su discurso para afirmar que seguiría formando parte del proyecto político Sumar con un reparto de tareas orgánicas.

La periodista Cruz Sánchez de Lara apunta que "lo dramático de esto es que no es un chiste, es el incendio que le ha surgido a Sánchez a la izquierda no sabes si tomártelo a broma o a risa", mantiene. "No se entiende esto de "Me voy, no me voy", por lo menos Pablo Iglesias fue coherente", destaca. "Me quedo en lo que me interesa y dejo lo que me interesa, es un chiste es dramático".

"Yolanda Díaz es un desafío a la inteligencia artificial"

El periodista Javier Caraballo se ha querido sumar al debate señalando que "Yolanda Díaz es un desafío a la inteligencia artificial" y apuntando que muchas veces dice cosas que no llegas a creer que sean reales. Señala además que en pocos años han pasado del 28% al 8% del apoyo electoral. Señala además que ahora Antonio Maíllo de IU y Pablo Iglesias de Podemos dan este proyecto por muerto. Considera que estos dos actores en el futuro van a tener que decidir qué postura toman en cuanto al desmantelamiento de la izquierda.

"Si hay entendimiento de nuevo entre IU y Podemos volverán a hacer lo que Julio Anguita hizo hace 5 años, ir juntos a las elecciones", señala. Añade el colaborador de Espejo Público que en política quien tiene fuerza es quien tiene poder orgánico y SUMAR en sí mismo no tiene poder orgánico, a Podemos sí le ve con cierta implantación así como a Más Madrid. "Sumar es algo vaporoso", concluye.

"Yolanda Díaz se ha hecho un Xavi Hernández"

A Toñi Bolaños las maniobras de Yolanda Díaz en los últimos días le recuerdan a las que ya hizo Xavi Hernández cuando anunciaba que dejaría el Fútbol Club Barcelona. "Yolanda Díaz se ha hecho un Xavi Hernández", apunta.

Además, pone el foco sobre Cataluña destacando que es la única ciudad donde en estas elecciones europeas ha ganado Podemos a SUMAR, mientras que en todo el resto de España ha ganado Sumar. "El candidato de los comunes era Jaume Asens, que no ha hecho ni el amago de dimitir, Colau lleva un año desaparecida desde las municipales a parte de su estancia en Estambul", mantiene.

Con este ambiente político en Cataluña a Toni Bolaños le sorprende "que no haya ni una sola crítica del Parlament a los comunes".