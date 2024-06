Yolanda Díaz deja su cargo como coordinadora de Sumar: "Es necesario que haya debate y abro el camino"

Las elecciones europeas abren una nueva grieta en Sumar tras una nueva mala noche electoral. La formación de Yolanda Díaz solo consigue, tras el 9-J, tres eurodiputados, muy lejos de sus expectativas, y solo uno más que Podemos. La Ejecutiva del partido se ha reunido este lunes y después, a través de una videoconferencia y sin preguntas de los periodistas compareció la vicepresidenta para anunciar que dejaba su cargo como coordinadora de Sumar.

"Llevamos meses diciendo que las elecciones de ayer no eran unas elecciones más y su resultado tampoco lo ha sido. A pesar de la resistencia de las fuerzas democráticas en algunos países europeos la corriente de fondo es que en Europa la internacional del odio en sus distintas expresiones ha dado un paso adelante. No podemos mirar hacia otro lado ni fingir que esas corrientes no existen" ha defendido Díaz para a continuación asegurar que el mismo escenario que en Europa se repite en Argentina donde Milei "está hundiendo a la población en la pobreza, lo vemos en Israel donde Netanyahu sigue cometiendo un genocidio contra la población palestina y lo podremos ver a finales de año en EEUU donde Trump puede volver a ganar".

Ante este contexto la vicepresidenta advierte de que se trata de "un desafío histórico" y avisa al PSOE "no nos vale seguir a la defensiva ni salir a empatar". Toma como ejemplo el 23 de julio cuando "con un escenario muy difícil demostramos que podía ganar la esperanza" por ello ha dicho: "soy la primera en admitirlo y la primera en hacerme cargo. Estoy convencida de que este Gobierno es la mejor herramienta para mejorar la vida de la gente En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía sin duda lo ha percibido. En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a si misma que a los problemas de la ciudadanía. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente no de los políticos" ha reprochado para anunciar seguidamente que "la ciudadanía ha hablado y he decidido dejar mi cargo como Coordinadora de Sumar, es necesario que haya un debate y abro el camino".

Yolanda Díaz continúa en el Gobierno y como presidenta del grupo parlamentario en el Congreso. Llevaba en el cargo desde marzo de este año cuando fue ratificada en la Asamblea constituyente del partido y ha asumido el varapalo de las urnas en primera persona reconociendo que llevaba unos meses sintiendo que no estaba haciendo las cosas como debía.

La vicepresidenta ha puesto sobre la mesa una cuestión que están pasando por alto el resto de formaciones como es la abstención. "En estas elecciones más del 50% de la población se ha quedado en casa eso indica que la desafección ciudadana es enorme. Están aquellos que se aprovechan para destruir la política para destruir aquello que más necesita quien menos tiene y estamos quienes vamos a defender la política para rescatarla del oportunismo y del miedo".

Díaz se ha marcado 5 puntos de acción para combatir "este cinismo, contra este miedo. De lo que se trata es de avanzar en derechos y vivir mejor":

Bajar los precios de la vivienda en propiedad y alquiler para convertir en derecho lo que hoy es un lujo

en propiedad y alquiler para convertir en derecho lo que hoy es un lujo Reducir la jornada laboral para recuperar el tiempo que cada día sentimos que no tenemos

para recuperar el tiempo que cada día sentimos que no tenemos Una reforma fiscal para que quien más tiene más cumpla con sus obligaciones

para que quien más tiene más cumpla con sus obligaciones Dos pilares básicos, los permisos retribuidos y la prestación universal para garantizar derechos de cuidado y acabar con la pobreza infantil

y la para garantizar derechos de cuidado y acabar con la pobreza infantil Asegurar la paz

Díaz ha finalizado su comparecencia asegurando que "a esto me voy a dedicar y para esto le he pedido a Sumar que me acompañe" y ha mostrado su confianza "en la fuerza de la política" para concluir diciendo: "Estaré , que nadie lo dude, dedicada por entero a esta labor y en ella me encontrarán siempre".

