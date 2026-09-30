El Hormiguero estrena la decimotercera temporada coronando el top de programas más vistos del mes

El Hormiguero con un 13,9% de cuota de pantalla y 1,5 millones de espectadores inicia otra temporada coronando el top de programas más visto del mes, líder absoluto en su decimotercera temporada consecutiva reinando en la noche.

Consigue una ventaja con la siguiente opción de +1,7 puntos, mientras que la distancia con su competidor privado es de más de 4,9 puntos. El programa de Pablo Motos logra cada noche +3,8 millones de espectadores únicos.

Antena 3 inicia la temporada arrasando: es la TV que más crece de las cadenas principales y repite liderazgo en septiembre, con la mayor ventaja con su competidor en un arranque de curso en 30 años y aumentado la distancia también con la cadena pública. laSexta también crece en septiembre

Antena 3 (12,8%) se alza líder también en septiembre, creciendo y ganando en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time, y dominando en el 86% de las jornadas del mes. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión

Antena 3 lidera septiembre sumando una rotunda victoria: es líder en el 86% de las jornadas del mes. Asimismo, vuelve a ser líder absoluta en las principales franjas: el Prime Time (12,9%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,9%) con la mejor distancia sobre su rival privado desde febrero de 1996 (+10,9 puntos). De hecho, vence a su competidor privado en todas las franjas desde Mañana al Prime Time.