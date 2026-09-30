Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias septiembre

El Hormiguero estrena la decimotercera temporada coronando el top de programas más vistos del mes

El programa presentado por Pablo Motos ha comenzado el curso en septiembre como líder absoluto.

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

El Hormiguero con un 13,9% de cuota de pantalla y 1,5 millones de espectadores inicia otra temporada coronando el top de programas más visto del mes, líder absoluto en su decimotercera temporada consecutiva reinando en la noche.

Consigue una ventaja con la siguiente opción de +1,7 puntos, mientras que la distancia con su competidor privado es de más de 4,9 puntos. El programa de Pablo Motos logra cada noche +3,8 millones de espectadores únicos.

Antena 3 inicia la temporada arrasando: es la TV que más crece de las cadenas principales y repite liderazgo en septiembre, con la mayor ventaja con su competidor en un arranque de curso en 30 años y aumentado la distancia también con la cadena pública. laSexta también crece en septiembre

Antena 3 (12,8%) se alza líder también en septiembre, creciendo y ganando en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time, y dominando en el 86% de las jornadas del mes. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión

Antena 3 lidera septiembre sumando una rotunda victoria: es líder en el 86% de las jornadas del mes. Asimismo, vuelve a ser líder absoluta en las principales franjas: el Prime Time (12,9%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,9%) con la mejor distancia sobre su rival privado desde febrero de 1996 (+10,9 puntos). De hecho, vence a su competidor privado en todas las franjas desde Mañana al Prime Time.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Cristina, propietaria que lleva 6 años con un inquiokupa

Cristina, propietaria que lleva seis años con una familia de inquiokupas: "La única solución es el desahucio"

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte alcanza 77 meses de liderazgo consecutivos

PATERAS TAXI

Así funcionan los taxi-pateras: aprovechan días de lluvia y niebla para trazar nuevas rutas y trasladar personas a la Península

Pasapalabra
AUDIENCIAS MENSUALES

Pasapalabra continúa arrasando en septiembre: 2,7 millones de espectadores únicos siguen cada día el concurso

Alba Carrillo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las reacciones a la histórica demanda de Feliciano López a Alba Carrillo

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera
Audiencias septiembre

El Hormiguero estrena la decimotercera temporada coronando el top de programas más vistos del mes

El programa presentado por Pablo Motos ha comenzado el curso en septiembre como líder absoluto.

CASERO MARICARMEN
EXPERIENCIA CON MARICARMEN

Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen: "Fue una mala vecina, se atrincheró en la casa hasta el día del desahucio"

El antiguo casero, cuenta su experiencia personal y explica que su familia subvencionó a Maricarmen para hacer frente a los gastos.

Receta de dorada a la lima con chips de yuca

Receta de dorada a la lima con chips de yuca: riquísima y lista solo en diez minutos

Receta de tarta de tres leches

Receta de tarta de tres leches: Eva Arguiñano prepara el postre perfecto para hacer de víspera

Decretos de vivienda.

Jon Goitia, propietario de 15 pisos: "Veo todo el decreto como un ataque a los inversores, a los propietarios y a los promotores"

Publicidad