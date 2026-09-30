Pasapalabra continúa arrasando en septiembre: 2,7 millones de espectadores únicos siguen cada día el concurso

Pasapalabra continúa siendo uno de los grandes protagonistas de las tardes de Antena 3. El concurso mantiene su liderazgo absoluto en septiembre con un 17,8% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores, ampliando además las diferencias con sus principales competidores.

El programa supera en 7,9 puntos a su rival privado y en 6,3 puntos a la cadena pública. Una distancia que confirma el dominio de Pasapalabra en la franja de la tarde y que se suma a sus buenos datos de seguimiento: una media de 2,7 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso.

El programa continúa además con el respaldo de AlaZ, que alcanza un 21,5% de cuota en septiembre. De esta forma, Pasapalabra mantiene su presencia entre los programas más vistos y vuelve a cerrar un mes con cifras que refuerzan su posición como líder de las tardes. Pero no es el único programa de entretenimiento que destaca en septiembre.

La Voz también estrena con éxito su nueva temporada y se sitúa como líder de la noche de los viernes. El programa consigue un 13,1% de cuota de pantalla y 1,1 millones de espectadores, convirtiéndose en otra de las propuestas que destacan en este comienzo de temporada.

A estos datos se suma La Mesa, que alcanza un 11% de cuota y 596.000 espectadores. El programa supera a la cadena pública y consigue además 2,2 millones de espectadores únicos, cifras que se suman a los resultados de Antena 3 en septiembre.

En conjunto, los datos de los programas se integran en el liderazgo de Antena 3, que alcanza un 12,8% de cuota en septiembre y vuelve a situarse al frente de las principales cadenas. La cadena domina además el 86% de las jornadas del mes y mantiene el liderazgo en las principales franjas de televisión.

Antena 3, líder de audiencia y de entretenimiento con los programas más vistos

Antena 3 inicia la temporada arrasando: es la TV que más crece de las cadenas principales y repite liderazgo en septiembre, con la mayor ventaja con su competidor en un arranque de curso en 30 años y aumentado la distancia también con la cadena pública. laSexta también crece en septiembre

Antena 3 (12,8%) se alza líder también en septiembre, creciendo y ganando en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time, y dominando en el 86% de las jornadas del mes. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión

Antena 3 lidera septiembre sumando una rotunda victoria: es líder en el 86% de las jornadas del mes. Asimismo, vuelve a ser líder absoluta en las principales franjas: el Prime Time (12,9%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,9%) con la mejor distancia sobre su rival privado desde febrero de 1996 (+10,9 puntos). De hecho, vence a su competidor privado en todas las franjas desde Mañana al Prime Time.