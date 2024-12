Los consejos de un policía para evitar las estafas de Navidad: "Muchos lugares de venta no son los correctos"

Queda poco para que se celebre el tradicional y esperado Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Las ventas de décimos aumenta considerablemente estos días, muchos número ya están completamente vendidos y los más rezagados tratan de adquirir algún boleto con prisa para este emblemático acontecimiento navideño de las fiestas navideñas de España.

La ya de por sí alta demanda de décimos de lotería se hace aún mayor y ese escenario es aprovechado por personas malintencionadas que buscan aprovecharse de las circunstancias. Se desconoce si la estafa conocida como 'la lotería falsa' es tan antigua como el mismo sorteo, pero sí se sabe que al menos se remonta a 1951.

A principios de los años 50 del pasado siglo, el lotero Miguel Escámez creyó dar con el timo perfecto. Este profesional de los juegos de azar imprimió y vendió miles de participaciones falsas con la seguridad de que los dos números elegidos no resultarían premiados. Muy a su pesar aquel año uno de los números que escogió sí salió agraciado con 'El Gordo'. El pastel fue totalmente descubierto y Miguel Escámez condenado a 22 años de prisión.

¿Se puede repetir la historia?

La periodista Carmen Utrera ha salido a la calle a comprobar el nivel de alerta de los ciudadanos. Es difícil encontrar a alguien que no juegue en este sorteo y algunos reconocen gastarse grandes cantidades.

"Yo ni los miro, los compro y me los guardo", reconocía un hombre que admitía haber adquirido un elevado número de décimos, mientras otro, que juega incluso más, admitía que no sabría diferenciar un décimo auténtico de otro falso: "Los he comprado, los he guardado y nada más".

Al parecer son pocos los que comprueban que los décimos que compran muestren los datos que deben, pero es que muchas personas no conocen cuáles son. Una vendedora ambulante de lotería lo explicaba.

Advertencias y consejos

Hernán Puente, portavoz de la Policía Nacional, daba una serie de indicaciones e instaba a no bajar la guardia. La primera que mencionaba era que se prestase atención al papel, de una calidad, grosor y textura particulares. También la impresión del décimo: "Tiene que estar clara y nítida. No puede haber borrones".

Animaba a que ante la más mínima duda no se adquiera nada que se pueda pensar que es real.

Los datos que debe contener el boleto, según el agente de Policía, son la fecha del sorteo, el código de barras, la serie, fracción y precio, (en la parte derecha). Por último, subrayaba la importancia del sello en la parte trasera que aporta garantías de haber sido adquirido en un establecimiento oficial.

Un fraude reincidente

El portavoz de la Policía lamentaba que todos los años las autoridades detectan un alto número de fraudes de este tipo: "La gente se atreve. Me gusta que digáis pues que efectivamente es un delito y las consecuencias que puede tener realizar esta estafa".

"Hay muchos lugares de venta que no son los correctos", recordaba Puente a modo de aviso a navegantes de cara a evitar problemas que puedan llevar a lamentar ser víctimas de los delincuentes.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.